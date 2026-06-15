Pierwszy taki mecz w historii mundialu! Chodzi o sędziowanie

Nie będzie to pierwszy mecz mistrzostw świata sędziowany wyłącznie przez kobiety. Na poprzednim mundialu w Katarze, FIFA powierzyła mecz fazy grupowej Niemcy - Kostaryka trójce pod przewodnictwem Francuzki Stephanie Frappart, której na liniach pomagały asystentki z Brazylii i Meksyku. Praca Frappart była oceniona pozytywnie. Piłkarze Niemiec, mimo zwycięstwa 4:2, nie awansowali do fazy pucharowej i pożegnali się z turniejem.

ZOBACZ TAKŻE: Wystarczył jeden mecz! Selekcjoner reprezentacji stracił pracę

Frappart jest najbardziej uznaną sędzią piłkarską. Penso również ma duże doświadczenie. W 2023 roku prowadziła finał mistrzostw świata kobiet, a dwa lata później sędziowała dwa spotkania klubowych MŚ w Stanach Zjednoczonych. 39-letnia Amerykanka na mundialu w Kanadzie, USA i Meksyku jest jedną z sześciu kobiet wśród 170 sędziów. Jednak na liście głównych arbitrów są tylko dwie – Penso i Meksykanka Katia Itzel Garcia.

We wtorek odbędzie się natomiast pierwszy mecz turnieju sędziowany przez Szymona Marciniaka: Francja - Senegal. Jego asystentami na liniach będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, natomiast sędzią technicznym - Campbell-Kirk Kawana-Waugh z Nowej Zelandii. Arbiter z Płocka trzeci raz został nominowany na mistrzostwa świata. Cztery lata temu prowadził finał w Katarze, w którym Argentyna pokonała Francję po rzutach karnych. Łącznie był dotychczas sędzią głównym w pięciu spotkaniach mundialu.

IM, PAP