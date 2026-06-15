Plejada gwiazd! To oni pojawili się na gali UFC w Białym Domu

Gala UFC Freedom 250 odbyła się w Białym Domu dokładnie w dniu 80. urodzin Donalda Trumpa. Prezydent USA zaprosił organizację Dany White'a do zorganizowania tego wydarzenia na terenie swojej rezydencji.

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Specjalnie na to widowisko na południowym trawniku zbudowano tymczasową arenę. W jej centrum stanął oktagon, w którym stoczono siedem pojedynków. Nad klatką wzniesiono 28-metrową konstrukcję oświetleniową w barwach amerykańskiej flagi o nazwie The Claw (Szpon).

Wśród gości na trybunach znalazło się wiele gwiazd. Sprawdźcie w naszej galerii, kto pojawił się na tym historycznym wydarzeniu.

Plejada gwiazd na UFC Freedom 250! Zobacz, kto pojawił się w Białym Domu Zobacz galerię

ŁO, Polsat Sport