Plejada gwiazd! To oni pojawili się na gali UFC w Białym Domu
Za nami historyczna gala UFC w Białym Domu. Kibice obejrzeli łącznie siedem pojedynków, a w walce wieczoru Justin Gaethje pokonał Ilię Topurię. Tak wyjątkowa lokalizacja przyciągnęła na trybuny mnóstwo znanych osobistości. Sprawdźcie, kto pojawił się w Białym Domu na gali UFC.
Gala UFC Freedom 250 odbyła się w Białym Domu dokładnie w dniu 80. urodzin Donalda Trumpa. Prezydent USA zaprosił organizację Dany White'a do zorganizowania tego wydarzenia na terenie swojej rezydencji.
ZOBACZ TAKŻE: Taka informacja po zwycięstwie w UFC! Polak zaskoczył wszystkich
Specjalnie na to widowisko na południowym trawniku zbudowano tymczasową arenę. W jej centrum stanął oktagon, w którym stoczono siedem pojedynków. Nad klatką wzniesiono 28-metrową konstrukcję oświetleniową w barwach amerykańskiej flagi o nazwie The Claw (Szpon).
Wśród gości na trybunach znalazło się wiele gwiazd. Sprawdźcie w naszej galerii, kto pojawił się na tym historycznym wydarzeniu.
Przejdź na Polsatsport.pl