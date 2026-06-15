Pogromcy Polaków rozpoczęli mundial od zwycięstwa! Sześć goli w Monterrey

Szwedzi, którzy wyeliminowali Polaków w finale baraży do MŚ 2026, w nocy z niedzieli na poniedziałek rozpoczęli swoje zmagania na mundialu. W pierwszym starciu grupy F zmierzyli się z Tunezją. Wcześniej w tej samej grupie Holandia zremisowała z Japonią 2:2.

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Mecz rozpoczął się świetnie dla podopiecznych Grahama Pottera. Już w siódmej minucie spotkania Yasin Ayari zebrał odbitą piłkę i wykorzystał fakt, że bramkarz rywali był wysunięty, posyłając bardzo celne, mocne uderzenie zza pola karnego prosto do siatki. Na kolejną bramkę nie trzeba było długo czekać. Victor Gyokeres obsłużył podaniem Alexandra Isaka, a zawodnik Liverpoolu, po krótkim rajdzie z piłką i podprowadzeniu jej w okolice pola karnego, oddał strzał, który wpadł w długi róg bramki Tunezyjczyków.

Przed przerwą zespół z Afryki w końcu zdołał odpowiedzieć na ofensywę rywali. Po wrzutce Hannibala Mejbriego najwyżej do piłki wyskoczył Omar Rekik i uderzeniem głową skierował ją do siatki, notując przy tym bramkę kontaktową.

Po przerwie wydawało się, że zespół prowadzony przez Sabriego Lamouchiego rzuci się do odrabiania strat. Jeden błąd przy wyprowadzeniu piłki kosztował ich jednak utratę kolejnego gola. Isak odebrał piłkę obrońcy, a następnie dograł do Gyokeresa, który pewnie wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem.

Przed zakończeniem spotkania Szwedom udało się zdobyć jeszcze jedną bramkę. Mattias Svanberg tuż po swoim wejściu na plac gry wykorzystał podanie Isaka i pewnym uderzeniem pokonał golkipera rywali.

Kiedy wydawało się, że sędzia lada moment zakończy to spotkanie, Ayari po raz kolejny wpisał się na listę strzelców, ustalając końcowy wynik na 5:1.

Szwecja - Tunezja 5:1 (2:1)

Bramki: Yasin Ayari 7, 90+6; Alexander Isak 30; Victor Gyokeres 59; Mattias Svanberg 84 - Omar Rekik 43.

Szwecja: Kristoffer Nordfeldt - Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelof - Alexander Bernhardsson (90. Daniel Svensson), Jesper Karlstrom (84. Mattias Svanberg), Yasin Ayari, Gabriel Gudmundsson (65. Elliot Stroud) - Benjamin Nygren (65. Lucas Bergvall) - Viktor Gyokeres, Alexander Isak (90. Anthony Elanga).

Tunezja: Abdelmouhib Chamakh - Yan Valery (72. Mohamed Belhadj), Montassar Talbi, Omar Rekik, Mohamed Ben Hamida - Rani Khedira (83. Ismael Gharbi), Ellyes Skhiri (72. Elias Achouri) - Anis Slimane (83. Firas Chaouat), Hannibal Mejbri, Ali Abdi - Elias Saad (72. Sebastian Tounekti).

Żółta kartka: Rani Khedira.

Sędziował: Yael Falcon Perez (Argentyna).

ŁO, Polsat Sport