Liga Narodów siatkarek: Polska - Bułgaria. Gdzie obejrzeć mecz? Transmisja TV i stream online

Polskie siatkarki udanie rozpoczęły zmagania w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Zmagania na turnieju w chińskim mieście Nankin rozpoczęły od zwycięstwa nad Belgią 3:2 (15:13 w tie-breaku). W drugim spotkaniu zmierzyły się z Czeszkami, pewnie wygrywając 3:0. Trzecie starcie z reprezentacją Serbii, przyniosło trzecią wygraną - 3:2 (17:15 w tie-breaku). Na zakończenie Polki przegrały 1:3 z Chinkami, ale na inaugurację VNL 2026 uzyskały bardzo dobry bilans - trzy zwycięstwa i jedna porażka i wywalczyły siedem punktów.

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W drugim tygodniu zmagań podopieczne trenera Stefano Lavariniego zagrają w stolicy Tajlandii - Bangkoku. Zmierzą się tam kolejno z Bułgarią (środa, 17 czerwca), Ukrainą (czwartek, 18 czerwca), Holandią (sobota, 20 czerwca) i Kanadą (niedziela, 21 czerwca).

Bułgarki rozpoczęły VNL 2026 na turnieju w Brazylii. Zanotowały tam bilans jedno zwycięstwo i trzy porażki i zdobyły trzy punkty. Wygrały 3:0 z Dominikaną i uległy 0:3 Włoszkom, 0:3 Brazylii i 1:3 Turcji.

Polska i Bułgaria rozegrały dotychczas ze sobą cztery spotkania w ramach Ligi Narodów, wszystkie w fazie interkontynentalnej. Polska wygrała trzy mecze (3:1 - 2019, 3:1 - 2023, 3:0 - 2025), a w jednym musiała uznać wyższość rywalek (1:3 - 2022).

W ósmej edycji Ligi Narodów siatkarek gra osiemnaście reprezentacji, które rozegrają łącznie 116 spotkań (108 w fazie zasadniczej oraz 8 w turnieju finałowym). W fazie interkontynentalnej każda z drużyn będzie rywalizowała w trzech turniejach i zagra po dwanaście meczów. Siedem najlepszych drużyn fazy interkontynentalnej oraz gospodarz, czyli reprezentacja Chin, awansują do turnieju finałowego. Odbędzie się on w dniach 22-26 lipca w Makau.

Polska - Bułgaria. Gdzie oglądać mecz siatkarek?

Transmisja meczu Polska - Bułgaria w środę 17 czerwca o godzinie 11.45 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio od godziny 11.00.

Polsat Sport