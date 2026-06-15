Polski siatkarz zakończył karierę w wieku 25 lat! "Dziękujemy za emocje, które razem przeżywaliśmy"

Robert MurawskiSiatkówka

Michał Łysiak zakończył sportową karierę. Siatkarz grał na pozycji libero i był związany z pierwszoligowym klubem KKS Mickiewicz Kluczbork. "Dziękujemy Ci za lata lojalności, walki, poświęcenia i oddania. Za każdy trening, każdy mecz, każdą akcję, każdą kroplę potu i emocje, które razem przeżywaliśmy" – napisał klub z Kluczborka.

Drużyna siatkarska w czerwonych strojach pozuje do zdjęcia grupowego w hali sportowej.
fot. KKS Mickiewicz Kluczbork/Facebook
Michał Łysiak grał w klubie Mickiewicz Kluczbork.

Michał Łysiak (rocznik 2000) przez całą sportową karierę był związany z Mickiewiczem Kluczbork. W latach 2020-26 rozegrał 121 meczów w pierwszej lidze dla tego klubu. Pochodzi z siatkarskiej rodziny - jego ojciec Mariusz Łysiak jest trenerem, a siostra Justyna Łysiak również gra na pozycji libero i występuje w reprezentacji Polski.

 

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"Michał, dziękujemy Ci za lata lojalności, walki, poświęcenia i oddania. Za każdy trening, każdy mecz, każdą akcję, każdą kroplę potu i emocje, które razem przeżywaliśmy od juniora aż po wicemistrza PLS 1. Ligi. Byłeś częścią naszej drużyny, pierwszym wychowankiem klubu który trafił do 1 zespołu, razem tworzyliśmy NASZĄ historię czerwono-czarnej rodziny. Takich chwil, ludzi i charakterów się nie zapomina" – napisał klub w komunikacie.

 

 

 

 

Mickiewicz Kluczbork od 2018 roku rywalizuje w rozgrywkach pierwszej ligi. W ostatnich latach plasował się w czołówce zaplecza PlusLigi - zajął drugie (2025) i czwarte miejsce (2026).

 

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