Radosław Piesiewicz przegłosowany. Walne Zgromadzenie PKOl-u zakończyło się sukcesem opozycji

Opozycja wygrała kluczowe głosowania podczas poniedziałkowego Walnego Zgromadzenia PKOl w Warszawie, m.in. zdecydowaną większością głosów podjęto uchwałę zobowiązującą prezesa Radosława Piesiewicza do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia organizacji.



- Siła jest po stronie zmian. Myślę, że jesteśmy blisko końca obecnych władz. Przebieg Walnego pokazał, że zmiana nadchodzi - powiedział Leszek Blanik, prezes Polskiego Związku Gimnastycznego.

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To zdecydowane zwycięstwo jest kolejnym krokiem po majowym wniosku członków PKOl o odsunięcie Piesiewicza. Ten jednak konsekwentnie ignoruje apele środowiska. Nie odniósł się też do żadnego z zapytań i wniosków niezadowolonych z niego delegatów podczas poniedziałkowego Walnego, mimo że dwukrotnie był zapraszany do mikrofonu.

- Niestety był to pokaz ignorancji i arogancji. Prezes nie odnosił się do różnych zastrzeżeń, choć był przez nas wzywany do mikrofonu. Odmówił wypowiedzi i to jest chyba najlepsze odzwierciedlenie tego, jak gardzi on wszystkimi związkami sportowymi i wszystkimi mistrzami olimpijskimi, którzy byli obecni w sali - przyznał Krzysztof Wiłkomirski, prezes Polskiego Związku Judo.

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- Brak zabrania głosu przez Radosława Piesiewicza był wyjątkowo znaczący. Dla mnie było to poniżające. Dla mnie jako medalisty olimpijskiego i dla mnie jako delegata. Nie odezwał się ani słowem, kręcił tylko głową - dodał Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym, doradca w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

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Zgodnie z planem opozycji, odrzucono dwa sprawozdania za 2025 rok - zarówno finansowe, jak i z działalności zarządu. W obu przypadkach za odrzuceniem sprawozdania było ponad 90 delegatów, za przyjęciem ponad 60, a 14 wstrzymało się od głosu.

Według członków PKOl-u, odejście Piesiewcza jest niezbędne dla normalnego funkcjonowania i odbudowy zaufania do historycznej instytucji.



- Mamy na myśli przede wszystkim dobro tej wspaniałej instytucji. Od wielu lat godnie reprezentowaliśmy Komitet, Polskę i nasze barwy - podkreślił Tomasz Holc, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego.

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Na razie prezes Piesiewicz jest głuchy na glos środowiska sportowego.



Przyczynkiem do działań PKOl-owskiej opozycji było zwołane pod koniec kwietnia przez ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego spotkanie przedstawicieli związków sportowych, którego efektem było podpisane przez 52 federacje oświadczenie wzywające Piesiewicza do dymisji.



Spotkanie zostało zorganizowane w reakcji na aferę ze sponsorem generalnym PKOl - giełdą kryptowalut Zondacrypto. Ze środków sponsora głównego miały zostać wypłacone m.in. nagrody w tokenach 1,38 mln złotych za start w zimowych igrzyskach w Mediolanie. Zawodnikom z lokat 4-8, którym nie udało się spieniężyć tokenów do czasu zaprzestania działalności przez giełdę, środki zabezpieczył jeden ze sponsorów PKOl i trafiły na ich konta. O spłaceniu medalistów, do których z tego tytułu miało trafić 1,1 mln złotych, oraz ich trenerów Piesiewicz poinformował w poniedziałek, tuż przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Środki pochodziły od sponsorów prywatnych PKOl.

Polsat Sport