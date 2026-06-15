Reprezentant Polski zmienia klub! Wraca do PlusLigi

Siatkówka

Dawid Dulski podpisał kontrakt z zespołem Cuprum Stilon Gorzów - poinformował w poniedziałek klub w mediach społecznościowych.

Grupa młodych siatkarzy w czerwonych strojach reprezentacji Polski, jeden z nich z numerem 19 jest najwyższy.
fot. Cyfrasport
Dawid Dulski został nowym zawodnikiem Cuprum Stilon Gorzów

"Nowy atakujący należy do grona zawodników młodego pokolenia, którzy pomimo młodego wieku mogą pochwalić się już znaczącym doświadczeniem zdobytym na parkietach PlusLigi oraz w rozgrywkach zagranicznych" - przekazano w oficjalnym komunikacie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Tomasz Fornal wraca do PlusLigi! Oficjalnie ogłoszono

 

"Jego warunki fizyczne, potencjał ofensywny oraz dotychczasowy rozwój sportowy sprawiają, że będzie ważnym elementem zespołu budowanego na nadchodzący sezon" - czytamy.

 

Dulski w ubiegłym sezonie reprezentował barwy francuskiej drużyny Nice Volley-Ball. 23-latek zdecydował się na pierwszy w karierze zagraniczny transfer i był to doskonały wybór. Z miejsca stał się liderem Nice oraz jednym z najlepiej punktujących zawodników Ligue 1. 

 

- Myślę, że na pewno dużo pewności siebie dał mi ten wyjazd. Takiego ogrania na boisku, które gdzieś tam w sezonie przed Francją zaczęło się zatracać. Myślę, że to właśnie ogranie najbardziej mi pomogło - mówił niedawno w rozmowie z Marcinem Lepą z Polsatu Sport.

 

Dzięki dobremu sezonowi dostał powołanie do reprezentacji Polski. Tym samym wrócił do kadry po trzech latach przerwy.

 

"Dawid, witamy w Cuprum Stilonie Gorzów i życzymy powodzenia w naszych barwach" - podsumowano.

HP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
CUPRUM STILON GORZÓWDAWID DULSKIPLUSLIGASIATKÓWKATRANSFER
ZOBACZ WIĘCEJ
PlusLiga
Cuprum Stilon Gorzów
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Aliaksei Nasevich - 19 punktów w meczu z Ukrainą
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 