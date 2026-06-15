Reprezentant Polski zmienia klub! Wraca do PlusLigi

"Nowy atakujący należy do grona zawodników młodego pokolenia, którzy pomimo młodego wieku mogą pochwalić się już znaczącym doświadczeniem zdobytym na parkietach PlusLigi oraz w rozgrywkach zagranicznych" - przekazano w oficjalnym komunikacie.

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"Jego warunki fizyczne, potencjał ofensywny oraz dotychczasowy rozwój sportowy sprawiają, że będzie ważnym elementem zespołu budowanego na nadchodzący sezon" - czytamy.

Dulski w ubiegłym sezonie reprezentował barwy francuskiej drużyny Nice Volley-Ball. 23-latek zdecydował się na pierwszy w karierze zagraniczny transfer i był to doskonały wybór. Z miejsca stał się liderem Nice oraz jednym z najlepiej punktujących zawodników Ligue 1.

- Myślę, że na pewno dużo pewności siebie dał mi ten wyjazd. Takiego ogrania na boisku, które gdzieś tam w sezonie przed Francją zaczęło się zatracać. Myślę, że to właśnie ogranie najbardziej mi pomogło - mówił niedawno w rozmowie z Marcinem Lepą z Polsatu Sport.

Dzięki dobremu sezonowi dostał powołanie do reprezentacji Polski. Tym samym wrócił do kadry po trzech latach przerwy.

"Dawid, witamy w Cuprum Stilonie Gorzów i życzymy powodzenia w naszych barwach" - podsumowano.

HP, Polsat Sport