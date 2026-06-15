Selekcjoner podjął decyzję w sprawie gwiazdora! Ważna informacja przed meczem na mundialu

Yamal pauzował od kwietnia, tj. od czasu naderwania ścięgna udowego podczas strzelania rzutu karnego w meczu Barcelony z Celtą Vigo.

- Wszystko z nim w porządku, wyzdrowiał na czas, tak jak się spodziewaliśmy – powiedział De la Fuente na konferencji prasowej w niedzielę.

- Wszyscy kontuzjowani zawodnicy wyzdrowieli i są gotowi do gry, ale Lamine, Victor (Munoz - przyp. red.) i Nico (Williams - przyp. red.) nie zagrają w wyjściowym składzie, a ich czas gry będzie zależał od rozwoju sytuacji - wyjaśnił selekcjoner.

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Hiszpania jest typowana jako jeden z faworytów turnieju, ale De la Fuente przyznał, że ostrzegł również swoich zawodników, aby byli skoncentrowani.

- To po prostu oznacza, że nasze poprzednie występy zostały docenione przez osoby z zewnątrz, które wymieniały nas w gronie kandydatów do tytułu. Faworytów jest wielu, a mistrz tylko jeden. Nie ma pewności, że faworyt wygra finał, a "underdogi" również mają swoje zadania – powiedział.

- Powinniśmy spokojnie rozpocząć rywalizację, a zwycięstwo w meczu otwarcia z pewnością położy podwaliny pod kolejne występy. Taka impreza nie pozostawia miejsca na błędy. Dlatego pierwsze spotkanie jest kluczowe, zarówno pod względem taktycznym, jak i mentalnym – uzupełnił.

De la Fuente zaprzeczył również wpływowi na jego drużynę potencjalnego transferu lewego obrońcy Marca Cucurelli z Chelsea do Realu Madryt.

- Wszyscy koledzy z drużyny będą się cieszyć z dobrych rzeczy, nikt nie będzie narażał drużyny na straty. Marc to solidny zawodnik i zawsze pokładałem w nim duże nadzieje. Gra pod moim okiem od 17. roku życia. Doskonale wiem, jak dobrze radzi sobie z emocjami i presją na boisku. Moim zdaniem plasuje się w czołówce bocznych obrońców na świecie – podsumował.

PAP