Sensacja na mundialu! Hiszpania zatrzymana przez Republikę Zielonego Przylądka

Hiszpanie przybyli na tegoroczny mundial jako aktualni mistrzowie Europy. Dwa lata temu, podczas turnieju w Niemczech, zaprezentowali się znakomicie, wygrywając wszystkie mecze na turnieju. Po raz ostatni, nie licząc konkursów rzutów karnych, "La Furia Roja" musiała przełknąć gorycz porażki... w marcu 2023 roku. Wówczas w towarzyskim spotkaniu lepsza okazała się Kolumbia.

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W pierwszej kolejce rywalem Hiszpanii była Republika Zielonego Przylądka. To kopciuszek na mundialowej scenie, który nigdy wcześniej nie brał udziału w mistrzostwach świata. Dla liczącego zaledwie nieco ponad 500 tysięcy mieszkańców państwa już sam awans na turniej był ogromnym sukcesem.



Kabowerdeńczycy byli skazywani na porażkę w konfrontacji z Hiszpanią. Tymczasem mijały kolejne minuty meczu, a "La Furia Roja", choć zdecydowanie przeważała, wciąż nie potrafiła napocząć niżej notowanego rywala.



Bliscy szczęścia byli Rodri, Ferrran Torres i Mikel Oyarzabal, ale za każdym razem brakowało im kilku centymetrów. Do przerwy niespodziewanie utrzymał się bezbramkowy remis - i to pomimo 13 strzałów Hiszpanii.

W drugiej połowie obraz gry nie zmienił się. Inicjatywa wciąż była po stronie podopiecznych Luisa De La Fuente, natomiast nie byli oni w stanie pokonać solidnie dysponowanego Vozinhi. Po Kabowerdeńczykach nie było widać narastającego zmęczenia - nadal dobrze ustawiali się w obronie i utrzymywali wynik 0:0.

W 71. minucie selekcjoner Hiszpanów zdecydował się na podwójną zmianę. Wpuścił na boisko Mikela Merina i wracającego po kontuzji Lamine'a Yamala. Młody gwiazdor FC Barcelona, odkąd tylko wszedł na plac gry, starał się rozrywać swoimi dryblingami defensywę Zielonego Przylądka.

W samej końcówce do głosu zaczęli dochodzić Kabowerdeńczycy. Kilkukrotnie groźnie skontrowali Hiszpanów, ale wykończenie zdecydowanie szwankowało.

Ostatecznie żadna z drużyn nie zdołała strzelić gola. Mecz zakończył się wynikiem 0:0, co można nazwać ogromną niespodzianką.



Hiszpania - Republika Zielonego Przylądka 0:0



Hiszpania: Simon - Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Ruiz (Merino 71), Rodri (Williams 87), Pedri - Torres (Olmo 81), Gavi (Yamal 71), Oyarzabal



Republika Zielonego Przylądka: Vozinha - Moreira, Pico, Diney, L. Cabral (Paulo 76) - Lenini, Mendes, L. Duarte (D. Duarte 61), Monteiro (Arcanjo 79), J. Cabral (Semedo 61) - Livramento (Da Costa 61)