Sensacja w Białym Domu! Alex Pereira znokautowany w walce o pas UFC

Gala UFC Freedom 250 odbyła się w Białym Domu dokładnie w dniu 80. urodzin Donalda Trumpa. Prezydent USA zaprosił organizację Dany White'a do zorganizowania tego wydarzenia na terenie swojej rezydencji.

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Dla Pereiry była to historyczna walka. Mógł stać się pierwszym w dziejach potrójnym mistrzem UFC, zdobywając pas w trzeciej kategorii wagowej (po średniej i półciężkiej). Trójka była równie symboliczna dla jego rywala. Gane wyszedł bowiem do trzeciej walki o mistrzostwo w swojej karierze. Z dwóch dotychczasowych prób jedną przegrał (z Jonem Jonesem), a jego późniejsze starcie z Tomem Aspinallem, obecnym mistrzem wagi ciężkiej, zakończyło się werdyktem no contest po przypadkowym wsadzeniu palca w oko.

Obaj zawodnicy rozpoczęli walkę bardzo spokojnie. Francuz orbitował wokół Brazylijczyka, jednak to "Poatan" zdawał się czekać na odpowiedni moment, by wyprowadzić potężne kopnięcia. Gane odpowiadał tym samym. Widać było, że 38-latkowi niełatwo przychodzi dosięgnięcie rywala. Pozostawał statyczny aż do momentu wymian, w których zmuszony był przejść do defensywy, ponieważ przeciwnik był bardziej dynamiczny i aktywny.

Pereira wyglądał na znacznie bardziej zmęczonego, co bezlitośnie wykorzystał "Bon Gamin". Francuz naruszył rywala potężnym sierpowym, po którym Brazylijczyk ledwo utrzymał się na nogach. Chwilę później Gane dopadł do zamroczonego przeciwnika i zasypał go gradem uderzeń. Sędzia był zmuszony przerwać walkę w stójce, a Francuz sprawił gigantyczną sensację, wygrywając przez nokaut.

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Ciryl Gane (14-2) pokonał Alexa Pereirę (13-4) przez techniczny nokaut (ciosy w stójce) w drugiej rundzie i został tymczasowym mistrzem organizacji UFC w wadze ciężkiej.