Serb dołączył do klubu PlusLigi. "Jakość, doświadczenie i siatkarska inteligencja"

Aleksa Batak (rocznik 2000) gra na pozycji rozgrywającego. W swej dotychczasowej karierze reprezentował barwy klubów z Serbii, m.in. Partizan Belgrad (mistrzostwo Serbii w 2023 roku), a także włoskiego Consar Ravenna (2019-21), francuskiego AS Cannes (2021-22).

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W ostatnich sezonach grał w Niemczech, w VfB Friedrichshafen (2023-26). W tym ostatnim klubie spotkał się z obecnym asem GKS - Michałem Superlakiem.

Od 2019 roku Batak gra w reprezentacji Serbii, znalazł się również w kadrze na Ligę Narodów 2026. Wcześniej występował w kadrach U18 i U19 tego kraju.

– Bardzo się cieszymy, że Aleksa Batak zasilił szeregi GKS Katowice. To zawodnik, który wnosi do zespołu jakość, doświadczenie i dużą siatkarską inteligencję. Wierzymy, że jego umiejętności oraz charakter będą ważnym elementem naszej drużyny i wspólnie osiągniemy cele, które stawiamy sobie na nadchodzący sezon – powiedział dyrektor sekcji siatkówki GKS Jakub Bochenek.

Polsat Sport, siatkowka.gkskatowice.eu