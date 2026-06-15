Sięgnęli po Puchar Stanleya! Powrót na szczyt po 20 latach

Hurricanes w sezonie zasadniczym byli najlepsi w Konferencji Wschodniej, a do finału dotarli notując tylko jedną porażkę. Po 4-0 wyeliminowali ekipy Ottawa Senators i Philadelphia Flyers, a 4-1 wygrali z Montreal Canadiens.

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W finałowej serii z Golden Knights przegrywali 0-1 i 1-2, ale w trzech ostatnich meczach pokonać już się nie dali. W niedzielę czyste konto zachował bramkarz Brandon Bussi, a na listę strzelców wpisali się: Taylor Hall, Jackson Blake i Nikolaj Ehlers.

Nagrodę MVP dla najbardziej wartościowego zawodnika fazy play-off otrzymał Jordan Staal. 37-latek uzyskał w niej osiem goli i cztery asysty. Aż sześć goli zdobył w meczach z Golden Knights.

Trenerem Hurricanes od sezonu 2018/19 jest Rod Brind'Amour. 20 lat temu zdobył z tym zespołem Puchar Stanleya jako jego kapitan. Jest siódmą osobą w historii NHL, która z tą samą drużyną zdobyła trofeum jako zawodnik i szkoleniowiec.

Hurricanes, którzy do 1997 roku występowali pod nazwą Hartford Whalers zanim klub został przeniesiony do Karoliny Północnej, w finale grali też w 2002 roku, ale ulegli Detroit Red Wings 1-4.

"Złoci Rycerze" wystąpili w finale po raz trzeci w ciągu dziewięciu lat, od kiedy dołączyli do NHL. W 2018 roku ulegli Washington Capitals 1-4, a po Puchar Stanleya sięgnęli w 2023, pokonując Florida Panthers 4-1. Potem przez dwa sezony najlepsze były "Pantery", ale w minionym nie awansowały do fazy play-off.

PAP