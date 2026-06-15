Spalone autobusy, strzelanina i aresztowania. Tak cieszy się Nowy Jork

Tłumy przez wiele godzin blokowały ruch, niszczyły samochody, odpalały fajerwerki i wspinały się na miejską infrastrukturę.

Według stacji ABC, agresywni fani podpalili lub zniszczyli kijami baseballowymi pięć autobusów szkolnych, które przewoziły kibiców na mecze trwających równolegle piłkarskich mistrzostw świata. Jeden z pojazdów spłonął w ścisłym centrum miasta, niedaleko kluczowego terminalu autobusowego Port Authority przy 42. ulicy.

ZOBACZ TAKŻE: Jeremy Sochan mistrzem NBA! Pierwszy tytuł od 53 lat

W rejonie skrzyżowania 43. ulicy i Broadwayu doszło do strzelaniny, w której 17-letni chłopak został postrzelony w stopę. Z powodu zablokowanych przez tłum ulic ranną ofiarę do szpitala musieli przetransportować sami policjanci. Służby zabezpieczyły broń i zatrzymały na miejscu trzy osoby. Odnotowano także cztery przypadki pchnięć nożem. Zatrzymani odpowiedzą m.in. za napaść na funkcjonariuszy, posiadanie broni i niszczenie mienia.

W niedzielę burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani zapowiedział oficjalną paradę mistrzowską. Tradycyjny pochód z konfetti, pierwszy w historii tego klubu, przejdzie w czwartek trasą Canyon of Heroes (kanion bohaterów) na Broadwayu pod nowojorski ratusz, gdzie zespół otrzyma symboliczne klucze do miasta. Z okazji triumfu niektóre nowojorskie wieżowce zostaną podświetlone w barwach zespołu – na niebiesko i pomarańczowo.

PAP