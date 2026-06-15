Starcie gigantów! Staną naprzeciwko siebie w PlusLidze

Medialne pogłoski się potwierdziły. W poniedziałek Aluron CMC Warta Zawiercie potwierdziła, że nowym "Jurajskim Rycerzem" został jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich siatkarzy - Tomasz Fornal.

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Kibice PlusLigi czekali na powrót przyjmującego do Polski. Przypomnijmy, że to właśnie urodzony w Krakowie zawodnik był jednym z filarów Jastrzębskiego Węgla, który przez pewien czas rządził w PlusLidze. Wystarczy wspomnieć, że Fornal ma na swoim koncie trzy mistrzostwa Polski, dwa Superpuchary i jeden Puchar Polski.

Teraz przyjmujący dołączy do "Jurajskich Rycerzy", którzy są obecnymi mistrzami Polski, a wcześniej zdobyli srebrny medal PlusLigi, przegrywając w wielkim finale z Bogdanką LUK Lublin.

To właśnie w szeregach tego zespołu występuje siatkarz, który może okazać się największym rywalem Fornala w wyścigu o miano najlepszego gracza ligi. Chodzi oczywiście o Wilfredo Leona.

Reprezentant Polski co prawda spędził w naszej lidze tylko dwa sezony, ale już był w stanie sięgnąć po mistrzostwo, wicemistrzostwo, Superpuchar i Puchar Polski.

Na parkietach PlusLigi dojdzie zatem do starcia dwóch siatkarskich potęg. Kto okaże się lepszy? Jedno wiemy na pewno, nadchodzący sezon zapowiada się arcyciekawie.

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AA, Polsat Sport