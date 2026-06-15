Świetne informacje dla polskich kibiców! Tak teraz wygląda ranking WTA

Wśród Polek wyżej od Linette klasyfikowana jest finalistka French Open Maja Chwalińska, która zachowała 21. pozycję, a także Magdalena Fręch, która zaliczyła nieznaczny spadek z 43. na 45 miejsce.

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Największy awans z Biało-Czerwonych zanotowała Katarzyna Kawa, która wygrała turniej rangi WTA 125 w Modenie. Pochodząca z Krynicy-Zdroju tenisistka wskoczyła na 120. lokatę (wcześniej była 143.).

W czołowej dziesiątce rankingu zaszła jedna zmiana. Mistrzyni French Open Rosjanka Mirra Andriejewa zmieniła na 5. miejscu Amerykankę Amandę Anisimovą.

W rankingu The Race, obejmującym wyłącznie tegoroczne wyniki i na podstawie którego wyłonionych zostanie osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju WTA Finals, Świątek z dorobkiem 1823 pkt jest nadal sklasyfikowana na 11. pozycji, a Chwalińska ma 1454 i spadła na 15. miejsce. Prowadzenie zachowała Andriejewa - 4928.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 15 czerwca 2026:

1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 9090 pkt

2. (2) Jelena Rybakina (Kazachstan) 8143

3. (3) Iga Świątek (Polska) 6733

4. (4) Jessica Pegula (USA) 6056

5. (6) Mirra Andriejewa (Rosja) 5751

6. (5) Amanda Anisimova (USA) 5631

7. (7) Coco Gauff (USA) 4879

8. (8) Elina Switolina (Ukraina) 4315

9. (9) Victoria Mboko (Kanada) 3670

10. (10) Karolina Muchova (Czechy) 3338

...

21. (21) Maja Chwalińska (Polska) 1996

45. (43) Magdalena Fręch (Polska) 1238

48. (60) Magda Linette (Polska) 1139

120. (143) Katarzyna Kawa (Polska) 646

166. (165) Linda Klimovicova (Polska) 460

PAP