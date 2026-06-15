Świetne informacje dla polskich kibiców! Tak teraz wygląda ranking WTA
Magda Linette po awansie do półfinału turnieju WTA 250 w ‘s-Hertogenbosch przesunęła się z 60. na 48. miejsce w światowym rankingu tenisistek. Iga Świątek nadal zajmuje trzecią pozycję, a liderką jest wciąż Białorusinka Aryna Sabalenka.
Wśród Polek wyżej od Linette klasyfikowana jest finalistka French Open Maja Chwalińska, która zachowała 21. pozycję, a także Magdalena Fręch, która zaliczyła nieznaczny spadek z 43. na 45 miejsce.
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Największy awans z Biało-Czerwonych zanotowała Katarzyna Kawa, która wygrała turniej rangi WTA 125 w Modenie. Pochodząca z Krynicy-Zdroju tenisistka wskoczyła na 120. lokatę (wcześniej była 143.).
W czołowej dziesiątce rankingu zaszła jedna zmiana. Mistrzyni French Open Rosjanka Mirra Andriejewa zmieniła na 5. miejscu Amerykankę Amandę Anisimovą.
W rankingu The Race, obejmującym wyłącznie tegoroczne wyniki i na podstawie którego wyłonionych zostanie osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju WTA Finals, Świątek z dorobkiem 1823 pkt jest nadal sklasyfikowana na 11. pozycji, a Chwalińska ma 1454 i spadła na 15. miejsce. Prowadzenie zachowała Andriejewa - 4928.
Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 15 czerwca 2026:
1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 9090 pkt
2. (2) Jelena Rybakina (Kazachstan) 8143
3. (3) Iga Świątek (Polska) 6733
4. (4) Jessica Pegula (USA) 6056
5. (6) Mirra Andriejewa (Rosja) 5751
6. (5) Amanda Anisimova (USA) 5631
7. (7) Coco Gauff (USA) 4879
8. (8) Elina Switolina (Ukraina) 4315
9. (9) Victoria Mboko (Kanada) 3670
10. (10) Karolina Muchova (Czechy) 3338
...
21. (21) Maja Chwalińska (Polska) 1996
45. (43) Magdalena Fręch (Polska) 1238
48. (60) Magda Linette (Polska) 1139
120. (143) Katarzyna Kawa (Polska) 646
166. (165) Linda Klimovicova (Polska) 460