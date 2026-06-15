Święto królów, mody i wyścigów. Królewskie Royal Ascot 2026 w Polsacie Sport

Wielkie święto tradycji, zapierającej dech w piersiach mody oraz sportowej rywalizacji na najwyższym poziomie, które w całości będą Państwo mogli śledzić na antenach kanałów Polsat Sport.

Rekordowa pula nagród i globalna elita

Tegoroczna edycja przejdzie do historii pod względem finansowym. Organizatorzy przygotowali rekordową w dziejach wydarzenia pulę nagród wynoszącą aż 10,65 miliona funtów (wzrost z 10,05 miliona w roku ubiegłym). Aż 26 z 35 zaplanowanych gonitw zyskało wyższe dotacje, a każda z ośmiu prestiżowych gonitw najwyższej kategorii Group 1 gwarantuje nagrody na poziomie co najmniej 700 tysięcy funtów.

Tak gigantyczne pieniądze przyciągnęły na start absolutną elitę wyścigową. Na zielonym torze zobaczymy najwspanialsze konie oraz najwybitniejszych dżokejów świata. Do walki z europejskimi faworytami staną utalentowane konie z USA, Japonii oraz Australii.

Harmonogram wielkich emocji. Co i kiedy oglądać?

Podczas pięciu dni zmagań kibice zobaczą aż 35 gonitw. Oto najważniejsze punkty programu, których żaden fan wyścigów konnych nie może przegapić:

Dzień 1 (Wtorek, 16 czerwca): Wielkie otwarcie z trzema gonitwami Group 1! Emocje rozpoczną się od The Queen Anne Stakes (800 000 £), a chwilę później zobaczymy szybkie starcie na dystansie 5 furlongów (około 1000 metrów) w The King Charles III Stakes oraz pojedynek trzyletnich ogierów w The St James's Palace Stakes.



Dzień 2 (Środa, 17 czerwca): Dzień, w którym oczy wszystkich zwrócone będą na The Prince of Wales's Stakes – jedną z dwóch najdroższych gonitw mityngu z pulą aż 1 000 000 funtów!



Dzień 3 (Czwartek, 18 czerwca) – Ladies Day: Prawdziwy popis królewskiej elegancji, ekstrawaganckich kapeluszy i... legendarnej wytrzymałości koni. Głównym punktem dnia będzie morderczy, historyczny dystans w The Gold Cup (Group 1, 2 mile i 4 furlongi, czyli nieco ponad 4 kilometry).



Dzień 4 (Piątek, 19 czerwca): Rewia szybkości i młodości. Trzylatki powalczą w sprinterskim The Commonwealth Cup, a trzyletnie klacze zmierzą się w prestiżowym The Coronation Stakes.



Dzień 5 (Sobota, 20 czerwca): Wielki finał mityngu. Zobaczymy spektakularny, drugi „milionowy” wyścig tygodnia – The Queen Elizabeth II Jubilee Stakes (Group 1), będący najbardziej elitarnym sprintem całego wydarzenia.

Nie tylko sport

Royal Ascot to zjawisko wykraczające daleko poza ramy czystego sportu. Dyrektor Kreatywny mityngu, Daniel Fletcher, ogłosił oficjalny Kolor Roku Royal Ascot 2026 jest nim Bright Tomato (soczysty, pomidorowy odcień czerwieni). Kreacje w tym kolorze będą dominować na trybunach, szczególnie podczas czwartkowego Gold Cup Day.

Ascot stawia również na nowoczesność i zrównoważony rozwój. Nad głowami prestiżowych gości, na dachu 480-metrowej trybuny głównej, zacznie w tym roku w pełni działać potężna farma fotowoltaiczna składająca się z ponad 1200 paneli słonecznych, która ma za zadanie zasilić mityng czystą energią. Ponadto do użytku oddane zostaną luksusowe i nowoczesne strefy przygotowawcze dla dżokejów, które przeszły gruntowną, wartą 2 miliony funtów modernizację. W tegorocznej edycji nie zabraknie oczywiście kulinarnych specjałów, które są kolejnym znakiem rozpoznawczym tego wydarzenia.

Zapraszamy przed telewizory

Nie muszą Państwo lecieć do Wielkiej Brytanii, by poczuć magię tego niezwykłego widowiska. Zapewniamy Państwu pełną relację z wydarzenia na żywo i zachęcamy również do śledzenia naszych mediów społecznościowych, gdzie będziemy informować o godzinach oraz konkretnych kanałach transmisji z Royal Ascot.

Annamaria Sobierajska