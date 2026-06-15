Tabela Ligi Narodów siatkarzy po pierwszym tygodniu. Które miejsce zajmuje Polska?

Siatkówka

Za nami pierwszy tydzień rywalizacji w Lidze Narodów siatkarzy. Sprawdź, jak wygląda tabela i które miejsce zajmuje reprezentacja Polski.

Grupa siatkarzy w czerwonych strojach, patrząca w górę podczas meczu.
fot. FIVB
Tabela Ligi Narodów siatkarzy po pierwszym tygodniu. Które miejsce zajmuje Polska?

W Lidze Narodów siatkarzy uczestniczy 18 reprezentacji, które rozegrają łącznie 116 spotkań (108 w fazie zasadniczej + 8 w turnieju finałowym). W fazie interkontynentalnej każda z drużyn będzie rywalizowała w trzech turniejach i zagra po dwanaście meczów.

 

Zobacz także: Siatkarska Liga Narodów 2026. Regulamin, zasady i system rozgrywek. Kto awansuje?

 

Za nami pierwszy tydzień zmagań. Podopieczni Nikoli Grbicia rozegrali cztery mecze - wygrali z Kubą i Ukrainą, natomiast przegrali po tie-breakach ze Słowenią i Japonią.

 

Drugi tydzień rywalizacji w VNL 2026 toczyć się będzie w dniach 24-28 czerwca w trzech miastach. Reprezentacja Polski podejmie rywali w PreZero Arenie Gliwice. 

Aktualna tabela Ligi Narodów siatkarzy:

Polska znajduje się w czołówce tabeli Ligi Narodów siatkarzy

 

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA NARODÓWREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Alaksiej Nasiewicz: Mogliśmy wygrać, tak naprawdę sami oddaliśmy to zwycięstwo
Zobacz także

Drugi tie-break na przewagi! Wyrównana walka polskich siatkarzy z Japonią w Lidze Narodów

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 