Tabela Ligi Narodów siatkarzy po pierwszym tygodniu. Które miejsce zajmuje Polska?

W Lidze Narodów siatkarzy uczestniczy 18 reprezentacji, które rozegrają łącznie 116 spotkań (108 w fazie zasadniczej + 8 w turnieju finałowym). W fazie interkontynentalnej każda z drużyn będzie rywalizowała w trzech turniejach i zagra po dwanaście meczów.

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Za nami pierwszy tydzień zmagań. Podopieczni Nikoli Grbicia rozegrali cztery mecze - wygrali z Kubą i Ukrainą, natomiast przegrali po tie-breakach ze Słowenią i Japonią.

Drugi tydzień rywalizacji w VNL 2026 toczyć się będzie w dniach 24-28 czerwca w trzech miastach. Reprezentacja Polski podejmie rywali w PreZero Arenie Gliwice.

Aktualna tabela Ligi Narodów siatkarzy:

BS, Polsat Sport