Tak Fornal grał w PlusLidze! Wielki powrót gwiazdora (WIDEO)

Włodarze mistrzów Polski oficjalnie potwierdzili, że w sezonie 2026/2027 ich barwy reprezentować będzie Tomasz Fornal.

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Ta informacja oczywiście wywołała uśmiechy na twarzach kibiców PlusLigi. Wszyscy bowiem pamiętają, jak dobrze do tej pory prezentował się przyjmujący na polskich boiskach.

Przypomnijmy, że Fornal swoje występy na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w naszym kraju rozpoczął już w 2016 roku w barwach zespołu Cerrad Czarni Radom. W 2020 roku trafił natomiast do Jastrzębskiego Węgla i to właśnie w tej drużynie odniósł największe sukcesy. Trzy razy wygrał mistrzostwo Polski, dwa razy Superpuchar Polski, a raz Puchar Polski. Z klubem z Jastrzębia-Zdroju dwukrotnie zameldował się w finale Ligi Mistrzów.

W sumie Fornal występował w PlusLidze przez dziewięć sezonów. W siatkarskiej ekstraklasie rozegrał 285 spotkań, w których zdobył 3660 punktów. Czy po powrocie do ojczyzny przyjmujący nadal będzie zachwycał formą?



W załączonym materiale wideo prezentujemy najlepsze akcje Fornala z jego dotychczasowej gry w PlusLidze.

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AA, Polsat Sport