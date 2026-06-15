Tie-break w hicie Ligi Narodów! Pierwsza porażka Amerykanów

Oba zespoły po trzech spotkaniach plasowały się w czołówce tabeli. Amerykanie odnieśli komplet wygranych, tracąc zaledwie punkt w starciu z Kanadą. Mistrzowie świata natomiast przegrali swoje starcie z Francją po tie-breaku, ale w pozostałych dwóch potyczkach schodzili z parkietu w roli zwycięzców.

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W pierwszym secie pewnie triumfowali Włosi, którzy bezbłędnie wykorzystywali nieskuteczność rywali w ataku. Na parkiecie błyszczał duet Kamil Rychlicki - Luca Porro. Obaj zdobyli łącznie 12 punktów i poprowadzili reprezentację do wygranej w tej partii 25:18. Później jednak inicjatywę przejęli podopieczni trenera Karcha Kiraly'ego. Znacznie poprawili oni swoją skuteczność i raz za razem zatrzymywali ataki rywali, by ostatecznie zwyciężyć 25:15.

W kolejnej partii mistrzowie świata odzyskali swój rytm gry i wygrali 25:19. Zawodnicy Stanów Zjednoczonych często gubili się w ofensywie, podczas gdy Włosi świetnie blokowali i celnie atakowali, dorzucając do tego kilka punktów zagrywką. Kluczowe okazały się jednak błędy własne, których po trzech setach Amerykanie popełnili znacznie więcej.

W czwartej partii podopieczni trenera Kiraly'ego doprowadzili do wyrównania stanu meczu i tym samym do tie-breaka. W decydującej odsłonie lepsi okazali się Włosi.

Przypomnijmy, że polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3:2 w swoim ostatnim meczu na turnieju Ligi Narodów w chińskim Linyi. Drużyna trenera Nikoli Grbicia w pierwszym tygodniu VNL 2026 odniosła dwa zwycięstwa i poniosła dwie porażki.

W siatkarskiej Lidze Narodów 2026 rywalizuje osiemnaście reprezentacji. W fazie interkontynentalnej każda z drużyn wystąpi w trzech turniejach i zagra po dwanaście meczów. Do turnieju finałowego awansuje osiem zespołów - siedem najlepszych drużyn w tabeli fazy zasadniczej oraz gospodarz. Decydująca faza rozgrywek odbędzie się w mieście Ningbo w Chinach i zostanie rozegrana w dniach 29 lipca - 2 sierpnia.

USA - Włochy 2:3 (18:25, 25:15, 19:25, 25:18, 10:15)

USA: Mason Briggs, Erik Shoji (libero) - Micah Ma'a, Andrew Rowan, Jeffrey Jendryk, Michael Marshman, Taylor Averill, Merrick McHenry, Matthew Anderson, Jake Hanes, Cole Hartke, Cooper Robinson, Ethan Champlin, Jordan Ewert. Trener: Karch Kiraly.

Włochy: Gabriele Laurenzano, Domenico Pace (libero) - Paolo Porro, Mattia Boninfante, Giovanni Sanguinetti, Pardo Mati, Giovanni Gargiulo, Leandro Mosca, Kamil Rychlicki, Alessandro Bovolenta, Francesco Sani, Mattia Bottolo, Luca Porro, Mattia Orioli. Trener: Ferdinando De Giorgi.

ŁO, Polsat Sport