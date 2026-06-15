Gaethje przeszedł do historii! Tyle dostał bonusu za UFC w Białym Domu

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Justin Gaethje (28-5) pokonał Ilię Topurię (17-1) przez techniczny nokaut w walce wieczoru gali UFC w Białym Domu i został nowym mistrzem kategorii lekkiej. Tuż po zakończeniu wydarzenia prezydent UFC Dana White przekazał, że Amerykanin zgarnął dwa bonusy i przeszedł do historii.

Zawodnik MMA Conor McGregor uniesiony na rękach przez grupę osób, trzymający w górze amerykańską flagę.
fot. AFP
Justin Gaethje pokonał Ilię Topurię na gali w Białym Domu

Gala UFC Freedom 250 odbyła się w Białym Domu dokładnie w dniu 80. urodzin Donalda Trumpa. Prezydent USA zaprosił organizację Dany White'a do zorganizowania tego wydarzenia na terenie swojej rezydencji.

 

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Justin Gaethje (28-5) pokonał Ilię Topurię (17-1) przez techniczny nokaut w walce wieczoru (niedyspozycja rywala, rzucenie ręcznika przez narożnik).

 

Na konferencji prasowej prezydent UFC Dana White zdradził, że Amerykanin zgarnął największy bonus w historii UFC. W sumie zainkasował za ten pojedynek 825 tys. dolarów (ok. 3 mln złotych) - 425 tys. (ok. 1,5 mln zł) za występ wieczoru i 400 tys. za walkę wieczoru. Oczywiście, 37-latek dostanie również standardową pensję.

 

Gaethje stoczył dotąd 16 walk w UFC i aż 14 razy był nagradzany bonusem. 

HP, Polsat Sport
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JUSTIN GAETHJEMMASPORTY WALKIUFC
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