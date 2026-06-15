Wszystko jasne! Nowy trener reprezentanta Polski

W zeszłym sezonie Sarri prowadził Lazio, które zajęło dziewiąte miejsce w Serie A. Kilka tygodni temu osiągnął ze stołecznym klubem porozumienie w sprawie rozwiązania kontraktu.

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Doświadczony szkoleniowiec w 2019 roku wygrał Ligę Europy z Chelsea Londyn, a rok później zdobył mistrzostwo Włoch z Juventusem. W latach 2015-2018 prowadził Napoli, w którym występowali reprezentanci Polski Piotr Zieliński i Arkadiusz Milik.

67-letni Sarri w dzieciństwie przez krótki czas mieszkał w regionie Bergamo. Teraz stoi przed trudnym zadaniem przebudowy składu Atalanty, który nie dorównuje osiągnięciom z okresu dziewięcioletniej kadencji trenera Gian Piero Gasperiniego (2016-2025).

Atalanta w zeszłym sezonie zajęła siódme miejsce w Serie A i zagra w eliminacjach Ligi Konferencji. Odpadła w 1/8 finału Ligi Mistrzów, ponosząc dotkliwe porażki z Bayernem Monachium (1:6, 1:4), co przypieczętowało los Palladino.

IM, PAP