WTA w Berlinie: Magdalena Fręch - Eva Lys. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Magdalena Fręch - Eva Lys to mecz pierwszej rundy turnieju WTA 500 w Berlinie. Relacja live i wynik na żywo meczu Magdalena Fręch - Eva Lys na Polsatsport.pl.

Magdalena Fręch, tenisistka z rakietą na korcie
fot. AFP
Magdalena Fręch zagra z Evą Lys w drabince głównej turnieju w Berlinie.

Fręch w kwalifikacjach do niemieckiego turnieju na kortach trawiastych wygrała najpierw z Aliaksandrą Sasnowicz, a następnie przegrała z Shuai Zhang. Mimo porażki Polka jako "lucky looser" awansowała do drabinki głównej.

 

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W niej zmierzy się z Lys, z którą jeszcze w swojej karierze nie grała. Niemka zajmuje 80. miejsce w rankingu WTA, Polka jest 45.

 

Fręch ostatnio kibice mogli oglądać na Roland Garros. W Paryżu Łodzianka przebrnęła pierwszą rundę po kreczu Eleny Ruse. W kolejnym meczu Polkę wyeliminowała Jil Teichmann.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Magdalena Fręch - Eva Lys na Polsatsport.pl.

IM, Polsat Sport
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