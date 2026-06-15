WTA w Berlinie: Magdalena Fręch - Eva Lys. Relacja live i wynik na żywo

Fręch w kwalifikacjach do niemieckiego turnieju na kortach trawiastych wygrała najpierw z Aliaksandrą Sasnowicz, a następnie przegrała z Shuai Zhang. Mimo porażki Polka jako "lucky looser" awansowała do drabinki głównej.

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W niej zmierzy się z Lys, z którą jeszcze w swojej karierze nie grała. Niemka zajmuje 80. miejsce w rankingu WTA, Polka jest 45.

Fręch ostatnio kibice mogli oglądać na Roland Garros. W Paryżu Łodzianka przebrnęła pierwszą rundę po kreczu Eleny Ruse. W kolejnym meczu Polkę wyeliminowała Jil Teichmann.

Relacja live i wynik na żywo meczu Magdalena Fręch - Eva Lys na Polsatsport.pl.

IM, Polsat Sport