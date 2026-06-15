WTA w Berlinie: Serena Williams/Karolina Muchova - Giuliana Olmos/Erin Routliffe. Relacja na żywo

Jakub ŻelepieńTenis

Serena Williams/Karolina Muchova - Giuliana Olmos/Erin Routliffe to mecz w ramach 1/8 finału turnieju deblowego WTA 500 w Berlinie. Relacja live i wynik na żywo meczu Williams/Muchova - Olmos/Routliffe na Polsatsport.pl.

Serena Williams uderza piłkę rakietą tenisową podczas meczu.
fot. PAP/EPA
WTA w Berlinie: Williams/Muchova - Olmos/Routliffe. Relacja na żywo

Serena Williams znów na korcie! Legendarna tenisistka wróciła do gry przed kilkoma dniami w Londynie. Tam jej deblową partnerką była Victoria Mboko.

 

Ich wspólny występ w stolicy Wielkiej Brytanii zakończył się już po jednym spotkaniu z powodu kontuzji Kandyjki. Mboko nabawiła się urazu w pojedynku singlowym.

 

Teraz Amerykanka będzie grać w parze z Karoliną Muchovą. W pierwszym spotkaniu zmierzą się one z Giulianą Olmos i Erin Routliffe. 

 

Serena Williams we wrześniu skończy 45 lat. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Williams/Muchova - Olmos/Routliffe na Polsatsport.pl.

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