WTA w Berlinie: Williams/Muchova - Olmos/Routliffe. Relacja na żywo

WTA w Berlinie: Serena Williams/Karolina Muchova - Giuliana Olmos/Erin Routliffe. Relacja na żywo
Serena Williams/Karolina Muchova - Giuliana Olmos/Erin Routliffe to mecz w ramach 1/8 finału turnieju deblowego WTA 500 w Berlinie. Relacja live i wynik na żywo meczu Williams/Muchova - Olmos/Routliffe na Polsatsport.pl.
Serena Williams znów na korcie! Legendarna tenisistka wróciła do gry przed kilkoma dniami w Londynie. Tam jej deblową partnerką była Victoria Mboko.
Ich wspólny występ w stolicy Wielkiej Brytanii zakończył się już po jednym spotkaniu z powodu kontuzji Kandyjki. Mboko nabawiła się urazu w pojedynku singlowym.
Teraz Amerykanka będzie grać w parze z Karoliną Muchovą. W pierwszym spotkaniu zmierzą się one z Giulianą Olmos i Erin Routliffe.
Serena Williams we wrześniu skończy 45 lat.
Relacja live i wynik na żywo meczu Williams/Muchova - Olmos/Routliffe na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl