WTA w Berlinie: Williams/Muchova - Olmos/Routliffe. Relacja na żywo

Serena Williams znów na korcie! Legendarna tenisistka wróciła do gry przed kilkoma dniami w Londynie. Tam jej deblową partnerką była Victoria Mboko.

Ich wspólny występ w stolicy Wielkiej Brytanii zakończył się już po jednym spotkaniu z powodu kontuzji Kandyjki. Mboko nabawiła się urazu w pojedynku singlowym.

Teraz Amerykanka będzie grać w parze z Karoliną Muchovą. W pierwszym spotkaniu zmierzą się one z Giulianą Olmos i Erin Routliffe.

Serena Williams we wrześniu skończy 45 lat.

Relacja live i wynik na żywo meczu Williams/Muchova - Olmos/Routliffe na Polsatsport.pl.