Wystarczył jeden mecz! Selekcjoner reprezentacji stracił pracę

W niedzielę na stadionie w Monterrey Tunezja rywalizowała ze Szwecją. Do przerwy ekipa "Trzech Koron" prowadziła 2:1, a po zmianie stron udało im się strzelić jeszcze trzy gole. Porażka 1:5 jest największą w historii występów Tunezji na mundialach.

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Reakcja Tunezyjskiej Federacji Piłkarskiej była natychmiastowa. Jak poinformował dziennikarz Romain Molina Lamouchi nie poprowadzi już kadry narodowej na trwających mistrzostwach. Federacja jak na razie nie opublikowała żadnego komunikatu w tej sprawie. Francuz był szóstym selekcjonerem "Orłów Kartaginy" od mistrzostw w Katarze w 2022 roku.

Lamouchi przejął reprezentację Tunezji w styczniu 2026 roku, kiedy to zastąpił Samiego Trabelsiego. Tunezyjczyków w zmaganiach grupowych podczas tego mundialu zagrają jeszcze z Japonią i Holandią.

IM, Polsat Sport