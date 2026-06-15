Wystarczył jeden mecz! Selekcjoner reprezentacji stracił pracę

Piłka nożna

Tylko w jednym meczu na mistrzostwach świata 2026 na ławce trenerskiej reprezentacji Tunezji przebywał Sabri Lamouchi. Jak informują media selekcjoner po porażce 1:5 ze Szwecją został zwolniony przez krajową federację.

Sylwetka mężczyzny, trenera piłkarskiego, w czarnej koszulce polo z widocznym napisem FIFA WORLD CUP.
fot. AFP
Sabri Lamouchi nie poprowadzi już reprezentacji Tunezji.

W niedzielę na stadionie w Monterrey Tunezja rywalizowała ze Szwecją. Do przerwy ekipa "Trzech Koron" prowadziła 2:1, a po zmianie stron udało im się strzelić jeszcze trzy gole. Porażka 1:5 jest największą w historii występów Tunezji na mundialach.

 

ZOBACZ TAKŻE: Hajto wydał wyrok po meczu Szwedów. Chodzi o reprezentację Polski

 

Reakcja Tunezyjskiej Federacji Piłkarskiej była natychmiastowa. Jak poinformował dziennikarz Romain Molina Lamouchi nie poprowadzi już kadry narodowej na trwających mistrzostwach. Federacja jak na razie nie opublikowała żadnego komunikatu w tej sprawie. Francuz był szóstym selekcjonerem "Orłów Kartaginy" od mistrzostw w Katarze w 2022 roku.

 

Lamouchi przejął reprezentację Tunezji w styczniu 2026 roku, kiedy to zastąpił Samiego Trabelsiego. Tunezyjczyków w zmaganiach grupowych podczas tego mundialu zagrają jeszcze z Japonią i Holandią.

IM, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Czy Polacy poradziliby sobie na mistrzostwach świata? "Byłaby możliwość i wiara"
Zobacz także

Hajto wydał wyrok po meczu Szwedów. Chodzi o reprezentację Polski

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 