Wzmocnienie polskiej kadry! Dwaj kluczowi siatkarze dołączyli do drużyny

Siatkówka

Jakub Kochanowski i Kamil Semeniuk dołączyli do reprezentacji Polski, która trenuje w Spale. Obaj mogą być kluczowymi siatkarzami naszej kadry w obecnym sezonie w rozgrywkach Ligi Narodów i podczas mistrzostw Europy.

Dwóch siatkarzy z medalami na szyjach unosi ręce w górę, trzeci siatkarz obok nich wita się z kimś.
fot. PAP/Adam Warżawa
Jakub Kochanowski i Kamil Semeniuk dołączyli do reprezentacji Polski.

Środkowy Jakub Kochanowski i przyjmujący Kamil Semeniuk od lat stanowią o sile reprezentacji Polski. Obaj zawodnicy w połowie maja rywalizowali w kończącym sezon klubowy turnieju finałowym Ligi Mistrzów. Semeniuk z drużyną Sir Sicoma Monini Perugia wygrał te rozgrywki; Kochanowski z PGE Projekt Warszawa uplasował się na czwartym miejscu.

 

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Teraz dołączyli do reprezentacji Polski i rozpoczęli przygotowania do dalszej części rozgrywek reprezentacyjnych. Obaj będą znaczącym wzmocnieniem polskiej kadry.

 

Jakub Kochanowski i Kamil Semeniuk wzmocnili reprezentację Polski
Semeniuk i Kochanowski na zgrupowaniu reprezentacji Polski.

 

 

W pierwszym tygodniu Ligi Narodów reprezentacja Polski odniosła dwa zwycięstwa (3:0 z Kubą, 3:2 z Ukrainą) i poniosła dwie porażki (2:3 ze Słowenią i 2:3 z Japonią). Następne mecze VNL 2026 Polacy rozegrają w dniach 24-28 czerwca. Na turnieju w Gliwicach zmierzą się z Belgią, Turcją, Niemcami oraz Argentyną.

RM, Polsat Sport
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JAKUB KOCHANOWSKIKAMIL SEMENIUKLIGA NARODÓWREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKAVNL 2026
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