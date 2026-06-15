Wzmocnienie polskiej kadry! Dwaj kluczowi siatkarze dołączyli do drużyny

Środkowy Jakub Kochanowski i przyjmujący Kamil Semeniuk od lat stanowią o sile reprezentacji Polski. Obaj zawodnicy w połowie maja rywalizowali w kończącym sezon klubowy turnieju finałowym Ligi Mistrzów. Semeniuk z drużyną Sir Sicoma Monini Perugia wygrał te rozgrywki; Kochanowski z PGE Projekt Warszawa uplasował się na czwartym miejscu.

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Teraz dołączyli do reprezentacji Polski i rozpoczęli przygotowania do dalszej części rozgrywek reprezentacyjnych. Obaj będą znaczącym wzmocnieniem polskiej kadry.

Semeniuk i Kochanowski na zgrupowaniu reprezentacji Polski.

W pierwszym tygodniu Ligi Narodów reprezentacja Polski odniosła dwa zwycięstwa (3:0 z Kubą, 3:2 z Ukrainą) i poniosła dwie porażki (2:3 ze Słowenią i 2:3 z Japonią). Następne mecze VNL 2026 Polacy rozegrają w dniach 24-28 czerwca. Na turnieju w Gliwicach zmierzą się z Belgią, Turcją, Niemcami oraz Argentyną.

RM, Polsat Sport