Z Chemika do Radomki. Polska siatkarka zmieniła klub

Weronika Gierszewska (rocznik 2000) w swej dotychczasowej karierze występowała w klubach Budowlani Toruń, KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski, KS Olimpia Jawor, MKS SAN-Pajda Jarosław (2021-22), ITA Tools Stal Mielec (2022-24), #VolleyWrocław (2024-25) i ŁKS Commercecon Łódź (2025).

Zobacz także: Z Rzeszowa do USA! Była siatkarka Developresu oficjalnie w nowym klubie

W sezonie 2025/26 reprezentowała barwy Lotto Chemika Police. Zagrała w 25 spotkaniach, zdobywając 348 punktów. W Tauron Lidze rozegrała dotychczas trzy sezony, wystąpiła w 72 spotkaniach i wywalczyła 878 punktów.

"Weronika to zawodniczka, która mimo młodego wieku posiada już spore doświadczenie na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Wierzymy, że jej umiejętności, charakter oraz ambicja będą ważnym elementem naszego zespołu i pomogą nam realizować cele w nadchodzącym sezonie" – przeczytaliśmy w komunikacie klubu.

Na pozycji atakującej Gierszewska będzie rywalizowała z Agnieszką Cur-Słomką, która trafiła do Radomia po dwóch sezonach gry w Sokole & Hagric Mogilno.