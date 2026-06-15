Z Chemika do Radomki. Polska siatkarka zmieniła klub

Robert MurawskiSiatkówka

Weronika Gierszewska zmieniła barwy klubowe. Atakująca, która grała ostatnio w Lotto Chemiku Police, w kolejnym sezonie będzie siatkarką Moya Radomki Radom.

Dwie zawodniczki siatkówki próbują odbić lub zablokować piłkę nad siatką podczas meczu.
fot. PAP/Marcin Bielecki
Weronika Gierszewska w przyszłym sezonie będzie grała w drużynie MOYA Radomka Radom.

Weronika Gierszewska (rocznik 2000) w swej dotychczasowej karierze występowała w klubach Budowlani Toruń, KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski, KS Olimpia Jawor, MKS SAN-Pajda Jarosław (2021-22), ITA Tools Stal Mielec (2022-24), #VolleyWrocław (2024-25) i ŁKS Commercecon Łódź (2025).

 

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W sezonie 2025/26 reprezentowała barwy Lotto Chemika Police. Zagrała w 25 spotkaniach, zdobywając 348 punktów. W Tauron Lidze rozegrała dotychczas trzy sezony, wystąpiła w 72 spotkaniach i wywalczyła 878 punktów.

 

"Weronika to zawodniczka, która mimo młodego wieku posiada już spore doświadczenie na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Wierzymy, że jej umiejętności, charakter oraz ambicja będą ważnym elementem naszego zespołu i pomogą nam realizować cele w nadchodzącym sezonie" – przeczytaliśmy w komunikacie klubu.

 

Na pozycji atakującej Gierszewska będzie rywalizowała z Agnieszką Cur-Słomką, która trafiła do Radomia po dwóch sezonach gry w Sokole & Hagric Mogilno.

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