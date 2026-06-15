Zagrała „polska grupa” na mundialu. Szwedzi pokazali, że to nie był przypadek

Gdyby Polska awansowałaby na mistrzostwa, to już miałaby za sobą mecz z Tunezją. A tak z zespołem z Afryki zagrali Szwedzi. I wygrali aż 5:1. Jakby chcieli pokazać, że podważanie ich drogi na mundial (do barażów dostali się kuchennymi drzwiami dzięki wynikom w Lidze Narodów) nie ma sensu.

Taki byłby wynik meczu Polska – Tunezja

- Szwedów trzeba docenić. Wyjątkowo zmobilizowali się na ten pierwszy mecz. Motorycznie wyglądali bardzo dobrze. Do tego doszedł mocny mental. Dyscyplina taktyczna, która nie zawsze jest ich mocną stroną, tym razem wyglądała bardzo dobrze. Jeśli do tego dodamy, że mają klasowych zawodników, to nie ma się co dziwić, że rozpoczęli ten mundial z przytupem – przekonuje ekspert Polsatu Sport Janusz Kudyba.

Jednak to 5:1 nie oznacza zdaniem naszego rozmówcy, że Szwedzi będą na tym mundialu rozdawać karty. - Bo wygrana robi duże wrażenie, ale z drugiej strony rywal był słaby. Tunezję stawiam w grupie F delikatnie na boku. Od razu powiem, że nasza reprezentacja też pewnie poradziłaby sobie z Tunezją – dodaje Kudyba.

Z Holandią i Japonią mielibyśmy kłopoty

Na ekspercie dużo większe wrażenie zrobiły jednak dwie inne drużyny z „polskiej grupy”, czyli Holendrzy i Japończycy. - Patrząc na klasę tych zespołów, widzę, jak trudny byłby to dla nas mundial. Zwłaszcza przy takim stanie defensywy mielibyśmy olbrzymie kłopoty. Na Tunezję by wystarczyło, ale musielibyśmy się mocno poprawić, żeby poradzić sobie z Holandią czy Japonią – ocenia Kudyba.

Inna sprawa, że grając z tymi drużynami, moglibyśmy się wiele o dobrej grze defensywnej nauczyć. - To, jak bronili Holendrzy, zwróciło moją uwagę. To było ustawienie 5-4-1, i taka niska obrona, gdzie wysunięty napastnik stał na 30 metrze. To był szczelny mur. Japonia próbowała to rozbić, atakując bokami, ale szło to opornie. Zresztą Holendrzy też mieli kłopot ze strzelaniem bramek. To, że skończyło się 2:2, to dowód na dużą siłę ofensywną obu ekip. Skupiłbym się jednak na defensywie, która była doskonale zorganizowana. Była asekuracja, podwajanie i wszystko to, co sprawia, że naprawdę trudno sobie z takim zespołem poradzić – analizuje Kudyba.

Szwedzi lepsi niż w barażu z nami

Wróćmy jeszcze na chwilę do Szwecji, która pojechała na ten mundial naszym kosztem. Czy ta drużyna jakoś od meczu z nami się rozwinęła? I na co ją stać? - Motorycznie wyglądali lepiej niż w meczu z nami, obrona też wyglądała na bardziej szczelną, a poza tym, to był ten sam zespół czyhający na błędy rywala. Tunezyjczycy trochę ich zrobili. Szwedzi nie byli jednak tak skuteczni, jak z nami. W końcówce mogli jeszcze dwa gole dorzucić, ale tego nie zrobili. Grając z nami, wykorzystali praktycznie wszystkie okazje – przypomina Kudyba.

- Co do szans Szwedów w całym mundialu, to trudno coś więcej powiedzieć. Nie widzieliśmy jeszcze wszystkich drużyn. Poza tym prawdziwy mundial rozpocznie się od fazy pucharowej. Wtedy zacznie się granie. Jak mam być szczery, to nie widzę Szwedów wysoko. Holandia z Japonią mogą zajść dalej, ale też nie odegrają raczej czołowych ról – mówi ekspert.

To oni robią najlepsze wrażenie

Największe wrażenie robią zdaniem Kudyby Niemcy, którzy wygrali 7:1 z Curacao. - I nawet nie chodzi o to, że nastrzelali tyle goli, bo przecież Curacao nie jest żadną potęgą. Mnie się podobało to, jak Niemcy grali w defensywie. Swobodnie przechodzili z 5-4-1 na 4-4-2, gdzie najdalej wysunięty zawodnik był 30, góra 40 metrów przed bramkarzem Neuerem. Kluczowa była jednak dyscyplina. Niemcy prowadząc 4:1, grali tak samo, jak wtedy, gdy było 0:0. Nie było żadnych luk, dziur, przeciwnik nie dostał żadnej swobody.

Tak, jak Niemcy są największym zaskoczeniem na plus, tak mocno rozczarowali według Kudyby Brazylijczycy. - Druga połowa zremisowanego meczu z Maroko była fajna, ale jakoś mnie to nie przekonuje. Za dużo tam gwiazd. Widok Neymara łapiącego zawodników za szyję też nie robi wrażenia. Nie wiem, czy to ich zmobilizuje – kwituje.

Polsat Sport