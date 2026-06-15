Zieliński i Johnson grają dalej! Zadecydował super tie-break

Tenis

Jan Zieliński i Luke Johnson pokonali parę Jiri Lehecka/Jakub Mensik w meczu pierwszej rundy turnieju ATP w Londynie. Pierwsza partia padła łupem Czechów, ale w dwóch kolejnych górą była polsko-brytyjska para, która triumfowała 3:6, 6:3, 12:10.

Tenisista wykonujący uderzenie forhendowe podczas meczu.
fot. PAP
Jan Zieliński i Luke Johnson wygrali mecz po super tie-breaku

Pierwsza odsłona meczu to dominacja czeskiej pary, która w czwartym gemie przełamała rywali. Później spokojnie dokończyli seta, zwyciężając ostatecznie 6:3.

 

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Druga partia rozpoczęła się od pewnych wygranych w swoich gemach serwisowych. Przy stanie 3:2 dla polsko-brytyjskiej pary udało jej się przełamać przeciwników i podobnie jak w poprzednim secie mieliśmy wynik 6:3, ale tym razem dla Zielińskiego i Johnsona.

 

W super tie-breaku Polak i Brytyjczyk wyszli na prowadzenie 7:5 oraz 9:7. Czechom udało się dogonić rywali, a następnie gra toczyła się na przewagi. Więcej zimnej krwi zachowała polsko-brytyjska para i to ona mogła się cieszyć z wygranej 12:10.

 

W drugiej rundzie Zieliński i Johnson zmierzą się ze zwycięzcami meczu Christian Harrison/Neal Skupski - Austin Krajicek/Nikola Mektic.

 

Jan Zieliński/Luke Johnson - Jiri Lehecka/Jakub Mensik 3:6, 6:3, 12:10

 

IM, Polsat Sport
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