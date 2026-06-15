Znamy kadrę reprezentacji Polski na drugi tydzień Ligi Narodów
Przed polskimi siatkarkami kolejny turniej fazy zasadniczej Ligi Narodów w tym roku. Tym razem Biało-Czerwone zagrają w Bangkoku. Znamy już skład Biało-Czerwonych na tę rywalizację.
Polskie siatkarki mają za sobą już pierwszy turniej Ligi Narodów. W chińskim Nankin Biało-Czerwone rozegrały cztery spotkania. Pokonały narodowe drużyny Belgii, Czech i Serbii, natomiast w starciu z Chinami musiały przełknąć gorycz porażki.
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Teraz przed podopiecznymi Stefano Lavariniego kolejne wyzwanie. Tym razem zawodniczki znad Wisły rywalizować będą w Bangkoku. Ich rywalkami będą reprezentacje Bułgarii (17.06), Ukrainy (18.06), Holandii (20.06) oraz Kanady (21.06).
W poniedziałek podano listę zawodniczek powołanych na zbliżający się turniej. Na kogo tym razem postawił Lavarini?
Kadra reprezentacji Polski siatkarek na turniej Ligi Narodów w Bangkoku:
Rozgrywające: Katarzyna Wenerska, Alicja Grabka
Atakujące: Julia Szczurowska, Magdalena Stysiak
Środkowe: Natalia Kecher, Maja Koput, Sonia Stefanik, Magdalena Jurczyk
Przyjmujące: Martyna Łukasik, Paulina Damaske, Monika Lampkowska, Julita Piasecka
Libero: Aleksandra Szczygłowska, Justyna Łysiak
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