Znamy kadrę reprezentacji Polski na drugi tydzień Ligi Narodów

Siatkówka

Przed polskimi siatkarkami kolejny turniej fazy zasadniczej Ligi Narodów w tym roku. Tym razem Biało-Czerwone zagrają w Bangkoku. Znamy już skład Biało-Czerwonych na tę rywalizację.

Mężczyzna w białej koszulce z czerwonymi pasami i czerwonych spodniach, trzymający biały ręcznik, stoi na boisku koszykarskim.
fot. Cyfrasport
Polskie siatkarki wracają do rywalizacji w #VNL2026

Polskie siatkarki mają za sobą już pierwszy turniej Ligi Narodów. W chińskim Nankin Biało-Czerwone rozegrały cztery spotkania. Pokonały narodowe drużyny Belgii, Czech i Serbii, natomiast w starciu z Chinami musiały przełknąć gorycz porażki.

 

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Teraz przed podopiecznymi Stefano Lavariniego kolejne wyzwanie. Tym razem zawodniczki znad Wisły rywalizować będą w Bangkoku. Ich rywalkami będą reprezentacje Bułgarii (17.06), Ukrainy (18.06), Holandii (20.06) oraz Kanady (21.06).

 

W poniedziałek podano listę zawodniczek powołanych na zbliżający się turniej. Na kogo tym razem postawił Lavarini?

Kadra reprezentacji Polski siatkarek na turniej Ligi Narodów w Bangkoku:

Rozgrywające: Katarzyna Wenerska, Alicja Grabka

 

Atakujące: Julia Szczurowska, Magdalena Stysiak

 

Środkowe: Natalia Kecher, Maja Koput, Sonia Stefanik, Magdalena Jurczyk

 

Przyjmujące: Martyna Łukasik, Paulina Damaske, Monika Lampkowska, Julita Piasecka

 

Libero: Aleksandra Szczygłowska, Justyna Łysiak

 

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