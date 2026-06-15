Znamy kadrę reprezentacji Polski na drugi tydzień Ligi Narodów

Polskie siatkarki mają za sobą już pierwszy turniej Ligi Narodów. W chińskim Nankin Biało-Czerwone rozegrały cztery spotkania. Pokonały narodowe drużyny Belgii, Czech i Serbii, natomiast w starciu z Chinami musiały przełknąć gorycz porażki.

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Teraz przed podopiecznymi Stefano Lavariniego kolejne wyzwanie. Tym razem zawodniczki znad Wisły rywalizować będą w Bangkoku. Ich rywalkami będą reprezentacje Bułgarii (17.06), Ukrainy (18.06), Holandii (20.06) oraz Kanady (21.06).

W poniedziałek podano listę zawodniczek powołanych na zbliżający się turniej. Na kogo tym razem postawił Lavarini?

Kadra reprezentacji Polski siatkarek na turniej Ligi Narodów w Bangkoku:

Rozgrywające: Katarzyna Wenerska, Alicja Grabka

Atakujące: Julia Szczurowska, Magdalena Stysiak

Środkowe: Natalia Kecher, Maja Koput, Sonia Stefanik, Magdalena Jurczyk

Przyjmujące: Martyna Łukasik, Paulina Damaske, Monika Lampkowska, Julita Piasecka

Libero: Aleksandra Szczygłowska, Justyna Łysiak

Transmisje meczów Ligi Narodów na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

AA, Polsat Sport