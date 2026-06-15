Znowu remis w finale! Orlen Zastal górą w czwartym meczu

Zielonogórzanie na początku starali się pokazać swój potencjał - głównie dzięki Conleyowi Garrisonowi mieli już siedem punktów przewagi! Za odrabianie strat szybko wzięli się m. in. Andrzej Pluta i Race Thompson. Andrzej Mazurczak wraz z Patrickiem Cartierem starali się opanować sytuację. M. in. dzięki Dwightowi Wilsonowi po 10 minutach było 23:17. W drugiej kwarcie obie ekipy nie mogły rozkręcić się w ataku. Jayvon Graves powoli zmniejszał różnicę, ale reagował na to Mazurczak. Po akcjach rozgrywającego gospodarze uciekali na osiem punktów, a po chwili trójkę dokładał Garrison! Teraz Legia miała swoje problemy - dzięki trafieniu z dystansu Mazurczaka pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 40:31.

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Po przerwie zespół trenera Arkadiusza Miłoszewskiego nadal skupiał się na utrzymywaniu przewagi, a ważnym graczem był chociażby Dwight Wilson. Straty - do czterech punktów - rzutami z dystansu zmniejszali jeszcze DJ Brewton oraz Andrzej Pluta. Chavaughn Lewis i Patrick Cartier nie chcieli pozwolić na nic więcej! Ostatecznie dzięki rzutom wolnym Filipa Matczaka po 30 minutach było 61:47. Czwartą kwartę Zielonogórzanie rozpoczęli od małej serii 4:0 i dzięki temu byli już lepsi o 18 punktów! Pluta oraz Thompson nadal walczyli jednak o lepszy wynik zespołu trenera Heiko Rannuli. Dodatkowo, przyjezdni starali się też zaskoczyć obroną strefową. To wszystko nie wystarczało na rozpędzonych gospodarzy! Ostatecznie Orlen Zastal zwyciężył 85:73 i doprowadził do remisu w serii.

Najlepszym strzelcem gospodarzy był Andrzej Mazurczak z 21 punktami i 3 asystami. Carl Ponsar zdobył dla gości 17 punktów i 4 zbiórki.

Orlen Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa 85:73 (23:17, 17:14, 21:16, 24:26).

Stan rywalizacji play off (do czterech zwycięstw): 2-2. Kolejne spotkanie odbędzie się w Warszawie w środę.

Orlen Zastal Zielona Góra: Andrzej Mazurczak 21, Conley Garrison 16, Dwight Allen Wilson 10, Jayvon Maughmer 9, Patrick Cartier 8, Chavaughn Lewis 7, Phil Fayne 6, Jakub Szumert 4, Filip Matczak 2, Miłosz Majewski 2, Krzysztof Sulima 0.

Legia Warszawa: Carl Ponsar 17, Andrzej Pluta 14, Dominic Brewton 12, Race Thompson 7, Michał Kolenda 7, Jayvon Graves 7, Shane Hunter 6, Maksymilian Wilczek 2, Wojciech Tomaszewski 1, Błażej Czapla 0, Ojars Silins 0.

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