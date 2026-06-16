40-letni Vozinha wielką gwiazdą mundialu 2026. Niebywałe, co stało się po meczu z Hiszpanią

Remis Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka to największa sensacja tegorocznego mundialu. Statuetkę MVP otrzymał golkiper drużyny z Afryki, Josimar Jose Evora Dias, znany jako Vozinha, który niedługo potem został wielką gwiazdą... mediów społecznościowych.

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Jeszcze przed meczem konto instagramowe 40-latka obserwowało kilkadziesiąt tysięcy użytkowników. We wtorek rano liczba obserwujących na jego Instagramie wynosi... 5,8 miliona.

Gdzie gra Vozinha?

Vozinha ostatni sezon spędził na zapleczu portugalskiej ekstraklasy jako zawodnik Chaves. Wcześniej grał między innymi w klubach na Cyprze, Słowacji czy Mołdawii.

W reprezentacji narodowej doświadczony golkiper rozegrał 89 meczów.

Vozinha wiek

Vozinha to niezwykle doświadczony piłkarz. Dość powiedzieć, że golkiper urodził się w 1986 roku i niedawno świętował 40. urodziny.

W kolejnym meczu Republika Zielonego Przylądka zagra z Urugwajem, natomiast Hiszpania zmierzy się z Arabią Saudyjską. Po pierwszej serii gier wszystkie drużyny w grupie H mają na swoich kontach po jednym punkcie.

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BS, Polsat Sport