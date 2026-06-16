40-letni Vozinha wielką gwiazdą mundialu 2026. Niebywałe, co stało się po meczu z Hiszpanią

Piłka nożna

Vozinha, 40-letni bramkarz Republiki Zielonego Przylądka, niespodziewanie stał się wielką gwiazdą mundialu. Golkiper był bohaterem meczu z Hiszpanią (0:0), po którym podbił media społecznościowe.

Bramkarz Vozinha w koszulce sportowej z emblematem reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka
fot. AFP
Vozinha, MVP meczu Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka, zyskał miliony fanów

Remis Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka to największa sensacja tegorocznego mundialu. Statuetkę MVP otrzymał golkiper drużyny z Afryki, Josimar Jose Evora Dias, znany jako Vozinha, który niedługo potem został wielką gwiazdą... mediów społecznościowych.

 

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Jeszcze przed meczem konto instagramowe 40-latka obserwowało kilkadziesiąt tysięcy użytkowników. We wtorek rano liczba obserwujących na jego Instagramie wynosi... 5,8 miliona.

 

Bramkarz Vozinha z Republiki Zielonego Przylądka zdobył statuetkę MVP

Gdzie gra Vozinha?

Vozinha ostatni sezon spędził na zapleczu portugalskiej ekstraklasy jako zawodnik Chaves. Wcześniej grał między innymi w klubach na Cyprze, Słowacji czy Mołdawii.

 

W reprezentacji narodowej doświadczony golkiper rozegrał 89 meczów. 

Vozinha wiek

Vozinha to niezwykle doświadczony piłkarz. Dość powiedzieć, że golkiper urodził się w 1986 roku i niedawno świętował 40. urodziny.

 

W kolejnym meczu Republika Zielonego Przylądka zagra z Urugwajem, natomiast Hiszpania zmierzy się z Arabią Saudyjską. Po pierwszej serii gier wszystkie drużyny w grupie H mają na swoich kontach po jednym punkcie.

 

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