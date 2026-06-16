Absolutny hit wewnątrz Ekstraklasy! Najdroższy transfer w historii

Patrik Hellebrand trafił do Górnika Zabrze w 2024 roku, kiedy odszedł z zespołu Dynamo Czeskie Budziejowice. Od tamtej pory rozegrał 72 mecze, w których strzelił sześć goli i zanotował dwie asysty. W ubiegłym sezonie sięgnął po Puchar Polski oraz wicemistrzostwo kraju.

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27-latek został we wtorek nowym piłkarzem Korony Kielce - poinformowało Radio Kielce. Klub aktywował klauzulę odstępnego zawartą w umowie środkowego pomocnika - 1,7 mln euro. To najdroższy transfer w historii kieleckiego zespołu.

- Korona była bardzo zdeterminowana, żeby mnie pozyskać i to mnie przekonało do zrobienia tego kroku. Chyba nigdy się nie spotkałem, żeby ktoś tak bardzo chciał, żebym przyszedł. Jest to dla mnie duża motywacja, bo wiem, że Korona nigdy nie zdobyła żadnego trofeum. Jest to w tym momencie na pewno takie moje marzenie, żeby to zmienić - przekazał.

Hellebrand przyznał, że ogromne wrażenie zrobił na nim właściciel Łukasz Maciejczyk.

- To jest naprawdę super człowiek. Oczywiście czułem u niego dużą motywację, bo bardzo kocha Koronę, ale mam wrażenie, że jest naprawdę dobrym człowiekiem. Ja zawsze mówię, że bycie dobrym człowiekiem jest najważniejsze - podsumował.

Korona zakończyła ostatni sezon w Ekstraklasie na 11. miejscu w tabeli, mając w dorobku 43 punkty.

Pierwszy mecz w nadchodzących rozgrywkach rozegra 25 lipca, kiedy na wyjeździe zmierzy się z Jagiellonią Białystok.