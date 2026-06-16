AC Milan ma nowego trenera. To były opiekun Manchesteru United

Gigant Serie A ogłosił wiadomość, podkreślając, że portugalski taktyk charakteryzuje się nowoczesnym i nastawionym na atak stylem gry.

„W trakcie swojej kariery Amorim wypracował nowoczesne i ofensywne podejście taktyczne, oparte na solidnej organizacji gry, wykazując się wyjątkową umiejętnością rozwijania młodych talentów i prowadzenia ich przez proces rozwoju” – poinformował mediolański klub.

Amorim stwierdził, że trenowanie AC Milan było ambicją, która zawsze mu towarzyszyła, i że jest to wyzwanie, któremu stawia czoła z dumą, entuzjazmem i pełną świadomością.

„Są ambicje, które towarzyszą ci przez całą karierę, a dla mnie trenowanie AC Milan zawsze było jedną z nich” – to pierwsze słowa Rubena Amorima jako trenera AC Milan, opublikowane w oświadczeniu wydanym przez klub z Mediolanu.

„Doskonale wiem, co reprezentuje ten klub: historię, prestiż i niezwykłą rzeszę kibiców na całym świecie. To wyzwanie, które podejmuję z dumą i entuzjazmem, w pełni świadomy tego, co oznaczają te barwy. Nie mogę się doczekać, aby zacząć pracę i doświadczyć pasji, która każdego dnia napędza AC Milan” - dodał w komunikacie.

41-latek z Lizbony pozostawał bez pracy od czasu zwolnienia z Manchesteru United w styczniu. Jest już trzecim portugalskim trenerem „Rossonerich” w ciągu dwóch lat. Paulo Fonseca i Sergio Conceicao musieli jednak rozstać się z klubem po krótkim czasie.

Amorim zastąpi Massimiliano Allegriego, który został zwolniony po słabych wynikach w końcowej fazie ubiegłego sezonu. Milan nie zakwalifikował się do najbliższej edycji Ligi Mistrzów.

Były trener Juventusu, Allegri, objął stery w Napoli po odejściu z klubu byłego selekcjonera reprezentacji Włoch, Antonio Conte. Urodzony w Livorno trener podpisał dwuletni kontrakt.

PAP