Aktualna tabela Ligi Narodów siatkarek. Które miejsce zajmuje reprezentacja Polski?

Podopieczne trenera Stefano Lavariniego udanie rozpoczęły kolejną edycję Ligi Narodów wygrywając w Nankinie trzy spotkania: z Belgią 3:2, Czechami 3:0 i Serbią 3:0 oraz notując jedną porażkę – z Chinami 1:3. W tabeli po pierwszych turniejach zajmują siódmą lokatę.

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Po rywalizacji w Chinach Polki nie wróciły do kraju, ale zostały w Azji, bowiem kolejne zawody czekają je w Bangkoku.

Sztab szkoleniowy, w porównaniu do pierwszego turnieju, dokonał trzech zmian w składzie. Jedna była już wcześniej zapowiedziana – do drużyny dołączyła liderka Magdalena Stysiak, która najpóźniej spośród wszystkich reprezentantek zakończyła sezon klubowy. Jej Eczacibasi Stambuł dotarło do finału Ligi Mistrzyń, w którym nie sprostało lokalnemu rywalowi – VakifBankowi. 25-letnia atakująca przyjechała na zgrupowanie do Wałcza w połowie jego trwania, dlatego też Lavarini postanowił dać jej więcej czasu na przygotowanie się do sezonu reprezentacyjnego.

Stysiak zastąpiła Oliwię Sieradzką, do kraju wróciły także kontuzjowana Martyna Czyrniańska oraz Anna Obiała. W ich miejsce szkoleniowiec powołał Paulinę Damaske i Sonię Stefanik.

Powrót Stysiak do kadry to spore wzmocnienie zespołu, podobnie jak dołączenie Damaske. Lavarini w Bangkoku będzie miał do dyspozycji jedną przyjmującą więcej, bowiem Czyrniańska ze względu na uraz mięśniowy nie wystąpiła w żadnym spotkaniu.

Polki będą mieć szansę na poprawienie dorobku punktowego, bowiem unikną rywalizacji z topowymi zespołami, jak Brazylia i Włochy czy będącymi w wysokiej formie Japonkami.

Biało-czerwone turniej w Tajlandii rozpoczną środowym meczem z Bułgarią, która dotychczas odnotowała tylko jedno zwycięstwo - nad Dominikaną 3:0. Dzień później zagrają z debiutującymi w Lidze Narodów Ukrainkami, prowadzonymi przez trenra Jakuba Głuszaka, który od nowego sezonu będzie szkoleniowiec ITA Tools Stali Mielec.

Najbardziej wymagającym przeciwnikiem wydają się być Holenderki, które w Bangkoku wystąpią w najsilniejszym składzie. Rywalizację w drugim turnieju Polki zakończą spotkaniem z Kanadą, która ma na koncie dwa zwycięstwa i dwie porażki.

Wszystkie spotkanie biało-czerwonych, które trzykrotnie z rzędu (2023-25) zajęły trzecie miejsce w LN, rozpoczną się o godz. 12 czasu polskiego.

Pozostałe imprezy LN w tym tygodniu rozegrane zostaną w Pasay City na Filipach oraz w Ankarze.

Turniej finałowy odbędzie się w Makau w dniach 22-26 lipca. Awans uzyska siedem najlepszych zespołów z tabeli po fazie zasadniczej plus gospodarz – Chiny. Ostatni zespół zostanie zdegradowany, a jego miejsce zajmie drużyna legitymująca się najwyższym miejscem w międzynarodowym rankingu, która nie uczestniczy w tegorocznej edycji LN. Tytułu bronią Włochy.

Aktualna tabela Ligi Narodów siatkarek:

BS, PAP