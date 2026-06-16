Milan znalazł następcę Allegrego! Kto nowym szkoleniowcem Rossonerich?

Drużyna z Mediolanu w ostatniej kolejce minionego sezonu miała wszystko w swoich rękach, aby wywalczyć awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Wystarczyło pokonać na własnym stadionie zajmujące wówczas 16. miejsce Cagliari.

ZOBACZ TAKŻE: Wszystko jasne! Nowy trener reprezentanta Polski

Spotkanie rozpoczęło się znakomicie dla gospodarzy. Już w 2. minucie na listę strzelców wpisał się Alexis Saelemaekers, dając Milanowi prowadzenie.

Po zdobytej bramce Rossoneri oddali jednak inicjatywę rywalom. W 20. minucie Gennaro Borrelli doprowadził do wyrównania i do przerwy utrzymał się remis 1:1. Goście zadali decydujący cios w drugiej połowie. W 57. minucie, Urugwajczyk Juan Rodriguez zdobył bramkę na 2:1, ustalając tym samym wynik spotkania.

Po nieudanej kampanii władze Milanu zdecydowały się na gruntowne zmiany w klubie. Oprócz trenera Massimiliano Allegrego, pracę stracili również dyrektor generalny Giorgio Furlani, dyrektor sportowy Igli Tare oraz dyrektor techniczny Geoffrey Moncada.

Po długich poszukiwaniach nowego szkoleniowca władze klubu zdecydowały się na zatrudnienie byłego trenera Manchesteru United, Rubena Amorima. Portugalczyk ma podpisać kontrakt obowiązujący do 2028 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon.

Zostanie trzecim trenerem portugalskiego pochodzenia w historii Milanu. Wcześniej Rossonerich prowadzili Paulo Fonseca oraz Sergio Conceicao. To właśnie pod wodzą tego drugiego Milan sięgnął w sezonie 2024/25 po Superpuchar Włoch, pokonując w finale Inter 3:2.

IB. Polsat Sport