Babilon MMA 58. Rafał Dudek przed obroną pasa w Nowym Sączu: Napędza mnie wiek

Dudek od lat należy do najbardziej rozpoznawalnych postaci sportów walki na Sądecczyźnie. Jako zawodnik, trener i założyciel klubu Fight House Nowy Sącz wychował całe pokolenie młodych kickbokserów i zawodników MMA. Mimo upływu lat nie zamierza jednak schodzić ze sceny.

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- Oczywiście, że walka u siebie wywołuje ogromne emocje. Walczę w swoim mieście, trybuny będą wypełnione moimi kibicami. Do tego bronię pasa mistrza Babilonu. To daje mi niesamowitego kopa. Czeka mnie jedna z najważniejszych walk w moim życiu - podkreśla Dudek.

Choć na głowie przybywa siwych włosów, mistrz Babilon K1 wciąż mierzy się z mocnymi i często znacznie młodszymi przeciwnikami. Jak sam przyznaje, to właśnie wiek jest dziś jego największą motywacją.

- Co mnie napędza? Właśnie wiek. To, że mam 42 lata. Chcę udowadniać wszystkim, że w takim wieku można dalej startować, rywalizować i wygrywać z najlepszymi oraz młodszymi zawodnikami. Zawsze walczyłem z przeciwnościami. Czuję się dobrze na ten wiek. Chcę pokazać moim rówieśnikom, że to nie jest koniec i można dalej osiągać sukcesy. Może nawet w starszym wieku niż 42 lata - mówi.

Przed Dudkiem bardzo trudne zadanie. Jego rywalem będzie doświadczony Anglik Christopher "Rampage" Melhuish, utytułowany zawodnik wywodzący się z Muay Thai, słynący z twardego stylu walki i mocnych kopnięć.

- Oglądałem kilka jego walk. Jest bardzo silny fizycznie, jak to zawodnicy z Wysp Brytyjskich. Z tego, co widziałem, kopnięcia są jego główną bronią, więc będę na to przygotowany. Spodziewam się ciężkiej walki, ale jestem gotowy - zapewnia mistrz.

Gala w Nowym Sączu będzie dla Dudka wyjątkowa także z innego powodu. W karcie walk zobaczymy również dwóch jego podopiecznych - Tomasza Brotonia oraz aktualnego mistrza Polski K1 Przemysława Tobiasza. Dla szkoleniowca klubu Fight House ich sukcesy są powodem do ogromnej satysfakcji.

- Czuję niesamowitą dumę, oglądając ich walki i sukcesy. To poniekąd efekt mojej wieloletniej pracy i wsparcia. Jestem zawodnikiem, trenerem, ale też kolegą. Staram się pomagać każdemu, bo w sportach walki pomoc innych jest nieodzowna. Sami nie damy rady ze wszystkim, mimo że jest to sport indywidualny - tłumaczy.

Jak wygląda klubowa hierarchia w Fight House?

- Wiadomo, że na szczycie łańcucha pokarmowego są zawodnicy z największą liczbą walk. Tak się składa, że to ja jestem tym zawodnikiem - śmieje się 42-letni Dudek, który ma na koncie 34 zawodowe zwycięstwa w K1 i kilka w boksie.

- U nas generalnie panuje rodzinna atmosfera. Nie ma wywyższania, znamy się od lat i nikt nie jest gwiazdą. Każdy stara się być w porządku wobec innych. Chciałem trenować w takim klubie i udało mi się stworzyć taki klimat w Fight House Nowy Sącz.

42-latek nie ukrywa również, że coraz częściej myśli o końcu kariery.

- Oczywiście, że o tym myślę. Koniec jest bliżej niż dalej. Nie wyznaczam sobie jednak konkretnej daty. Jeśli wygrywam walki, to robię to dalej. Gdy będę odstawał na treningach albo zacznę regularnie przegrywać, uznam, że nie ma sensu rozmieniać się na drobne. Przez lata budowałem swoją pozycję walkami z najlepszymi zawodnikami i chcę, żeby tak zostało - podkreśla.

Na razie jednak wszystkie myśli skupia na najbliższym pojedynku.

- Spodziewajcie się dużych emocji, niesamowitej energii z mojej strony i twardości mojego rywala. Wiem, że kibice oczekują dobrych walk i wysokiego poziomu. W piątek będę chciał im to dać. Moi podopieczni też nie zawiodą, jesteśmy gotowi stoczyć swoje wojny w klatce Babilonu - zapowiada Dudek.

Karta walk Babilon MMA 58:

Walka wieczoru o pas Babilon K1

77 kg / K1 – Rafał Dudek (34-17) - Chris "Rampage" Melhuish (14-5-1)

Karta główna

70 kg / MMA - Gracjan Wyroślak (6-4) - Sebastian Olszowy (4-2)

66 kg / MMA - Patryk „Proca” Likus (5-5) - Krzysztof Geburek (3-2)

77 kg / K1 - Tomasz Brotoń (12-1) - Kamil Rościński (9-3)

77 kg / MMA - Jakub Szymanowski (4-1) - Filip Kamysz (3-1)

57 kg / MMA - Daria Brzozowska (debiut) - Julia Ratajczak (debiut)

70 kg / MMA - Krystian Basta (debiut) - Adam Grund (1-0)

88 kg / K1 - Przemysław Tobiasz (2-1) - Łukasz Baran (2-2)

Walki semi-pro

77 kg / MMA - Kacper Szczerba - Aleksander Szmaj

77 kg / MMA - Wojciech Michalik - Maciej Romankiewicz

Informacja prasowa