Dudek to niezwykle doświadczony i utytułowany kickbokser, który w trakcie swojej kariery walczył m.in. na galach Glory oraz Enfusion. W 2024 roku rozbił Anatolyia Hunanyana i zdobył pas Babilon K1 w kategorii do 77 kg. W międzyczasie rywalizował również w boksie, jednak tam jego trzy ostatnie pojedynki zakończyły się porażkami.

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W organizacji Babilon w K1 jak na razie nie ma sobie równych. Na jego rozkładzie ma m.in. Dominika Zadorę. Teraz czas na wyzwanie prosto z Wysp Brytyjskich. Rywalem zawodnika z Nowego Sącza będzie Chris Melhuish, który w swojej karierze posiadał m.in. pas WBC w muay thai.

Chwilę wcześniej w klatce Babilon MMA zobaczymy Gracjana Wyroślaka i Sebastiana Olszowego. Pierwszy z nich był bardzo dobrze zapowiadającym się talentem na polskiej scenie sportów walki. Ostatnio jednak zawodnik z Piły przechodzi gorszy okres. Olszowy natomiast ma za sobą dwie wygrane z rzędu.

Ponadto w karcie walk ciekawe starcie zawodników młodego pokolenia Patryka Likusa i Krzysztofa Geburka, walka świetnych kickbokserów Tomasza Brotonia i Kamila Rościńskiego, a także utalentowani Daria Brzozowska, Jakub Szymanowski oraz Filip Kamysz.

Karta walk Babilon MMA 58:

Walka wieczoru – o pas Babilon K1:

77 kg / K1 / 5 x 3 min

Rafał Dudek (34-17) vs Christopher "Rampage" Melhuish (14-5-1)

Karta główna:

70 kg / MMA – Gracjan Wyroślak (6-4) vs Sebastian Olszowy (4-2)

66 kg / MMA – Patryk Likus (5-5) vs Krzysztof Geburek (3-2)

77 kg / K1 – Tomasz Brotoń (12-1) vs Kamil Rościński (9-3)

77 kg / MMA – Jakub Szymanowski (4-1) vs Filip Kamysz (3-1)

57 kg / MMA – Daria Brzozowska (debiut) vs Julia Ratajczak (debiut)

70 kg / MMA – Krystian Basta (debiut) vs Adam Grund (1-0)

88 kg / K1 – Przemysław Tobiasz (2-1) vs Łukasz Baran (2-2)

Walki semi-pro:

77 kg / MMA – Kacper Szczerba vs Aleksander Szmaj

77 kg / MMA – Wojciech Michalik vs Maciej Romankiewicz

Transmisja gali Babilon MMA 58 w piątek 19 czerwca od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight oraz od 20:00 w Super Polsacie. Całe wydarzenie można obejrzeć w Internecie na Polsat Box Go.

IM, Polsat Sport