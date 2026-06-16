Bednaruk ocenił polskich siatkarzy za pierwszy tydzień Ligi Narodów. Jest 6! "Genialny chłopak"

Oczywiście, w sporcie gra się o zwycięstwo i na koniec tylko ono się liczy, ale na tym etapie i z tymi zawodnikami wolę przegrać wygrany mecz ze Słowenią, gdzie widzę jak na dłoni, co pod presją robią moi zawodnicy, niż wychodzić z hali zadowolonym po 3:0 z Kubą.

Najlepsze akcje polskich siatkarzy w pierwszym tygodniu Ligi Narodów (WIDEO)

Pojechał Nikola z pytaniami, a wraca ze sporą dawką odpowiedzi, ale oczywiście nie na wszystkie, bo to by było za piękne. Mnie się ten turniej bardzo podobał w naszym wykonaniu, bo zobaczyłem, jak drużyna przegrywa wygrany mecz, jak się bije w końcówkach setów z mocną Japonią i jak się podnosi po katastrofalnych dwóch pierwszych setach z Ukrainą, więc nie marudzę i nie narzekam, tylko się uśmiecham.

Tabela Ligi Narodów siatkarzy po pierwszym tygodniu. Które miejsce zajmuje Polska?

Zatem pora wystawić się na krytykę kibiców - jak zawsze, kiedy oceniam zawodników. Możecie się przygotować i już wysyłać wiadomości „Co ten Bednaruk wypisuje? Chyba inne mecze oglądał!”. Biorę to na klatę.

Jan Firlej 5-

Sprawdził się w trudnych warunkach, szukał najlepszych rozwiązań i mimo łatki krnąbrnego pod względem taktycznym, moim zdaniem wybierał mądrze w zależności od sytuacji. Trochę mnie denerwowały momenty, w których psuł zagrywkę, ale nie było tego dużo. Podkreślam świetną współpracę ze środkowymi, bo miał duży udział w ich promowaniu na boisku.

Bartosz Firszt 4+

Gdyby mi ktoś powiedział kilka lat temu, że Firszt w meczu reprezentacji Polski będzie najlepszym zawodnikiem na boisku, to bym nie uwierzył, a ze Słowenią był liderem naszej drużyny. Mecz z Ukrainą mu nie wyszedł i dlatego nie dostał 5, ale gdyby grał zawsze jak ze Słowenią, to teraz Lublin i Zawiercie by się o niego biły.

Marcel Bakaj

Za mało na ocenę.

Michał Gierżot 4-

I tu się na mnie rzucicie, bo jak to?! Przecież nie kończył piłek! Mnie się za to podobało, że bardzo mało oddał przeciwnikom. Na 82 przyjęcia dostał tylko 2 asy i 3 razy przyjął na drugą stronę. W ataku na 92 tylko 5 błędów i 3 zablokowane. Szanował piłkę. Problemy sobie robił przyjęciem i mało urozmaiconym atakiem na wysokiej piłce, a wachlarz zagrań moim zdaniem w tym elemencie poprawił w Jastrzębiu. Pół oceny dostaje wyżej za wejście z Ukrainą i uratowanie meczu.

Aleksander Śliwka 3-

Za mecz z Japonią musi dostać niedostateczny, ale już z Ukrainą dobry. Nie wiem, jaki ma na Olka trener plan i jakie ma w stosunku do niego Nikola wymagania, czego nie mogą dać mu Leon, Fornal, Semeniuk i Szalpuk. Znam Olka od dzieciaka i wiem, jak taka osobowość jest ważna w grupie i jak go szanują wszyscy zawodnicy, ale na razie jesteśmy znowu na etapie czekania. Dostaje znowu bardzo duży kredyt od Nikoli, a do tego opaskę kapitana, więc musi się zacząć odwdzięczać grą na boisku.

Bartosz Zych

Było ok, ale za mało na ocenę.

Bartosz Gomułka 4+

Byłoby 5, ale za Ukrainę, podobnie jak Firszt, ocenę muszę obniżyć. Ogólnie rzecz biorąc świetny turniej i trzeba docenić, ile dał drużynie, ale mam wrażenie, że straci miejsce drugiego atakującego nie przez swoją słabą grę, tylko przez wystrzał Nasewicza.

Aleks Nasewicz 5+

Nieregularność i nieprzewidywalność to drugie imiona Aleksa, a tu dostaliśmy pewniaka na boisku. Od dwóch sezonów widzimy jego potencjał, ale często Aleks atakuje nie tam, gdzie sobie założył. Czasem w ławkę rezerwowych przeciwników, czasem w stolik statystyków, a czasem w kibiców najwyższych rzędach. To nie jest oczywiście jeszcze duży problem, bo zrzucam wszystko na wiek, ale pora się ustabilizować. Moim zdaniem sufit możliwości dużo wyżej od Gomułki, ale co przyniesie życie, zobaczymy. Będę się przyglądał jego zachowaniu, wypowiedziach i reakcji na rosnącą popularność, bo tam coś się dzieje ciekawego.

Bartłomiej Lemański 5+

(Co to za pokolenie, że co drugi to Bartosz lub Bartłomiej?!)

Rewelacyjny sezon przełożony na pierwszy tydzień Ligi Narodów. Nie mam się do czego przyczepić. Atakuje, serwuje, blokuje, wystawia idealnie wysokie piłki i czasem nawet w obronie go piłka trafi. Dla mnie szóstkowy na ME.

Szymon Jakubiszak 5+

Do celującej brakuje mi tylko zagrywki, ale 78% ataku przez cały turniej to jest kosmos. Czy Szymon i Pit Nowakowski to nie jest jakaś daleka rodzina?! Ten sam atak, ta sama zagrywka i tak samo buzia im się nie otwiera na meczach, a wywiady zazwyczaj są oszczędne. Możliwe, że z Lemanem będą grali po połowie i żaden nie zostanie pewniakiem do szóstki.

Jakub Majchrzak 5

Byłoby 6- gdyby nie zepsuł ważnej zagrywki w tie-braku z Japonią. Niech się Poręba z Nowakiem martwią, bo wyrósł im rywal, którego się nie spodziewali. Za 5 bloków z Kubą brawa. Cudowne chwile przeżywa obecnie ten chłopak, ale w pełni zasłużenie.

Adrian Markiewicz

Za mało na ocenę.

Maksymilian Granieczny 6

Rzadko daję najwyższe oceny, ale zadałem sobie pytanie „Co Maks mógł zrobić więcej?” i nie znalazłem odpowiedzi. Genialny chłopak. Rywalizacja z Popiwczakiem to będzie miód-malina. Dwa talenty, ale różnica doświadczenia. Ogromny problem w wyborze będzie miał Grbić, ale taką ma robotę, to niech wybiera.

Jakub Ciunajtis

Za mało na ocenę.