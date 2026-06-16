Chwalińska nie zamierzała czekać! Oto kulisy decyzji ws. Wimbledonu

Tenis

Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę na Wimbledon. Menadżerka Aleksandra Musiał zdradziła, jak zareagowała nasza zawodniczka. - Wiadomo, że się ucieszyła, ale to była raczej taka stonowana reakcja - powiedziała w rozmowie z Interią.

Tenisistka Maja Chwalińska w akcji na korcie tenisowym.
fot. PAP
Maja Chwalińska zareagowała na dziką kartę

Organizatorzy Wimbledonu oficjalnie poinformowali o przyznaniu dzikiej karty Chwalińskiej we wtorek. Menadżerka Aleksandra Musiał zdradziła, że nie było pewności, czy wszystko zakończy się sukcesem.

 

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- Przyznam, że byliśmy zaskoczeni, bo jednak nie było do końca jasne, jak Wimbledon potraktuje Maję. Czekaliśmy z niecierpliwością, bo też nie ukrywam, że chodziło nam o opracowanie jakiegoś planu działania. Decyzja władz Wimbledonu była dla nas ważna pod względem organizacyjnym - powiedziała w rozmowie z Interią.

 

A jak zareagowała Chwalińska?

 

- Maja podeszła do tego ze spokojem. Wiadomo, że się ucieszyła, ale to była raczej taka stonowana reakcja. Właśnie wróciła z urlopu do swoich tenisowych obowiązków. Kiedy usłyszała, że jest ta upragniona dzika karta, to powiedziała, że trzeba brać się do roboty - przekazała. 

 

Jak się okazuje, tenisistka w pewnym momencie wzięła sprawy w swoje ręce. Po tym, jak PZT wysłał pismo z prośbą o przyznanie dzikiej karty, zrobiła to samo.

 

- Potwierdzam, że Maja napisała prośbę w swoim imieniu, a w odpowiedzi dostała formularz, który należało wypełnić i odesłać - tłumaczy.

 

Menadżerka ujawniła, że Chwalińska wróciła już z wakacji w Grecji. Teraz jest czas, by zaplanować najbliższy okres.

 

- To jest wszystko bardzo świeże. Teraz musimy usiąść z całym zespołem i ustalić sobie wszystko. Turniej główny rusza 29 czerwca, więc mamy trochę czasu, żeby to dobrze zaplanować - zaznaczyła.

 

- Pierwszy trening po urlopie Maja ma za sobą, teraz czas na rozmowę ze sztabem. Tu jednak wszystko powinno się odbyć sprawnie i bez zakłóceń, bo Maja świetnie dogaduje się z trenerami, mają bardzo dobry kontakt. Ważne jest to, że Maja jest wypoczęta i zregenerowana, więc teraz może się skupić na tym, by jak najlepiej przygotować się na Wimbledon - podsumowała.

HP, Polsat Sport
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