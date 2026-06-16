Czwarty mecz dnia na MŚ i czwarty remis. Podział punktów między Iranem a Nową Zelandią

Po remisie Belgii i Egiptu w grupie G, do gry na mistrzostwach świata weszły reprezentacje Iranu oraz Nowej Zelandii.

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Mocne otwarcie zanotowali piłkarze z Oceanii, którzy już w siódmej minucie wyszli na prowadzenie. Dogranie Chrisa Wooda wykorzystał Elijah Just, pakując piłkę z woleja pod poprzeczkę.

Nowozelandczycy nadal byli aktywni. Tym razem przed szansą z bliskiej odległości stanął Wood, lecz nie zdołał nawet uderzyć, bowiem uprzedziła go irańska defensywa.

Ekipa z Azji ruszyła do odrabiania straty. W 23. minucie atak wyprowadził Mehdi Taremi. Wokół siebie miał partnerów do podania, ale wybrał strzał z 16. metrów. Trafił jednak w słupek.

Iran dopiął swego po dwóch kwadransach. Podopieczni Amira Ghalenoeia zagrali akcję kombinacyjną. Aria Yousefi podał do Samana Ghoddosa, który wypuścił Shahriyara Moghanlou. Ten oddał nieczyste uderzenie, lecz do piłki dopadł Ramin Rezaeian i wszystko wykończył.

Jak w pierwszej, tak i w drugiej części świetne wejście miała Nowa Zelandia. Po odbiorze w środku pola futbolówka trafiła do Justa. Na jeden kontakt zagrał z nim Wood, po czym Just drugi raz wpisał się na listę strzelców.

Iran od razu próbował odpowiedzieć. I to się udało Rezaeian tym razem zamienił się w asystenta. Dośrodkował w pole karne, a z główki od słupka trafił Mohammad Mohebi, drugi raz wyrównując stan rywalizacji.

W dalszej fazie zmagań żadna z drużyn nie była w stanie wypracować sobie dogodnej sytuacji. Ostatecznie na SoFi Stadium padł remis - tak, jak w poprzednich trzech meczach mundialu tego dnia.

Iran - Nowa Zelandia 2:2 (1:1)

Bramki: Elijah Just 7, 54 - Ramin Rezaeian 32, Mohammad Mohebi 64.

Iran: Alireza Beiranvand - Ramin Rezaeian, Ali Nemati, Shoja Khalilzadeh, Milad Mohammadi - Aria Yousefi (46. Mehdi Ghaedi), Saman Ghoddos (65. Ehsan Hajsafi), Saeid Ezatolahi, Mohammad Mohebi - Shahriyar Moghanlou (53. Ali Alipour), Mehdi Taremi (80. Amirhossein Hosseinzadeh). Trener: Amir Ghalenoei.

Nowa Zelandia: Max Crocombe - Tim Payne (78. Callan Elliot), Finn Surman, Michael Boxall, Liberato Cacace (68. Benjamin Old) - Joe Bell, Marko Stamenic (90+2. Tyler Bindon) - Callum McCowatt (68. Ryan Thomas), Sarpreet Singh (90+2. Jesse Randall), Elijah Just - Chris Wood. Trener: Darren Bazeley.

Żółte kartki: Ehsan Hajsafi.

Sędzia: Cesar Arturo Ramos Palazuelos (Meksyk).

jc, Polsat Sport