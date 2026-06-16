Czy Maja Chwalińska dostała dziką kartę na Wimbledon?

Chwalińska to od niedawna wielka gwiazda polskiego tenisa. Polka przebojem wdarła się na salony, dochodząc do finału Roland Garros 2026. W decydującym meczu przegrała z Rosjanką Mirrą Andriejewą.

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Polka zanotowała gigantyczny skok w rankingu WTA - na 21. miejsce. Z racji tego, że listy startowe na kolejny turniej wielkoszlemowym - Wimbledon - były stworzone wcześniej, Chwalińska, żeby zagrać w tej imprezie, musiałaby wziąć udział w eliminacjach. Przed French Open plasowała się bowiem poza czołową setką.

Maja Chwalińska na wakacjach! Zobacz, gdzie wypoczywa polska gwiazda (ZDJĘCIA) Zobacz galerię

Team Chwalińskiej ogłosił w trakcie French Open, że będzie ubiegał się o dziką kartę w Wimbledonie - tak, żeby Polka mogła od razu wystąpić w głównej drabince.

Czy Chwalińska dostała dziką kartę na Wimbledon?

We wtorek 16 czerwca poznaliśmy decyzję Wimbledonu w tej sprawie. Jak się okazało, Chwalińska dostała dziką kartę i zmagania w tej imprezie rozpocznie od głównej drabinki.

Co to jest dzika karta?

Dzika karta to specjalna przepustka dla zawodników, jeśli chodzi o występy w danym turnieju. Zazwyczaj dziką kartę dostają gwiazdy, które na przykład z powodu kontuzji wypadły z czołówki czy wznawiają karierę.

Obok Chwalińskiej, dziką kartę na Wimbledon dostały między innymi legendarne siostry Williams.



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