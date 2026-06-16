Czy Maja Chwalińska dostała dziką kartę na Wimbledon?
"Dzika karta" to jeden z najpopularniejszych zwrotów w polskim tenisie w ostatnich tygodniach. Wszystko ze względu na fakt, że właśnie o dziką kartę na Wimbledon ubiegała się Maja Chwalińska. Co to jest dzika karta? Czy Chwalińska dostała dziką kartę na Wimbledon?
Chwalińska to od niedawna wielka gwiazda polskiego tenisa. Polka przebojem wdarła się na salony, dochodząc do finału Roland Garros 2026. W decydującym meczu przegrała z Rosjanką Mirrą Andriejewą.
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Polka zanotowała gigantyczny skok w rankingu WTA - na 21. miejsce. Z racji tego, że listy startowe na kolejny turniej wielkoszlemowym - Wimbledon - były stworzone wcześniej, Chwalińska, żeby zagrać w tej imprezie, musiałaby wziąć udział w eliminacjach. Przed French Open plasowała się bowiem poza czołową setką.
Team Chwalińskiej ogłosił w trakcie French Open, że będzie ubiegał się o dziką kartę w Wimbledonie - tak, żeby Polka mogła od razu wystąpić w głównej drabince.
Czy Chwalińska dostała dziką kartę na Wimbledon?
We wtorek 16 czerwca poznaliśmy decyzję Wimbledonu w tej sprawie. Jak się okazało, Chwalińska dostała dziką kartę i zmagania w tej imprezie rozpocznie od głównej drabinki.
Co to jest dzika karta?
Dzika karta to specjalna przepustka dla zawodników, jeśli chodzi o występy w danym turnieju. Zazwyczaj dziką kartę dostają gwiazdy, które na przykład z powodu kontuzji wypadły z czołówki czy wznawiają karierę.
Obok Chwalińskiej, dziką kartę na Wimbledon dostały między innymi legendarne siostry Williams.
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