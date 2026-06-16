Dramat znanego piłkarza! Wypadł z MŚ 2026 dzień przed meczem
Tino Livramento nie zagra w mistrzostwach świata 2026. Reprezentant Anglii nabawił się kontuzji łydki. W jego miejsce powołany został Trevoh Chalobah.
Livramento nabawił się kontuzji łydki i opuści mundial. Choć zawodnik Newcastle United znalazł się w kadrze Thomasa Tuchela, ostatecznie nie zagra na mistrzostwach świata.
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W miejsce sześciokrotnego reprezentanta Anglii do kadry dowołany został zawodnik Chelsea, Trevor Chalobah.
Anglia zmagania na MŚ 2026 rozpocznie w środę - w ramach grupy L starciem z Chorwacją.
Oprócz Anglii i Chorwacji, w grupie L o punkty powalczą Ghana i Panama.
23-letni Livramento, podobnie jak Chalobah, jest wychowankiem Chelsea. Od 2023 roku występuje w barwach Newcastle United.Przejdź na Polsatsport.pl