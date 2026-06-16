Dwa zagraniczne transfery zamknęły skład beniaminka! Siatkarze z Niemiec i USA na pokładzie

Christian Sheaffer (rocznik 2003) gra na pozycji przyjmującego. Był siatkarzem Southern Virginia University. Poprzedni sezon był jego pierwszym w Europie, zaczął go w duńskiej drużynie Nordenskov UIF, a od grudnia grał w greckim klubie Aris Saloniki.

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Kevin Janzen (rocznik 1998) to atakujący z Niemiec, który dotychczas grał wyłącznie w klubach z tamtego kraju. Był siatkarzem DjK Delbruck (2019-23), Volleys Munster (2023-24) oraz TuS Mondorf (2024-26), w barwach którego rywalizował w północnej grupie 2. Bundesligi. Niemiecki atakujący zamknął skład klubu z Płocka na sezon 2026/27.

KPS Płock - skład na sezon 2026/2027:

rozgrywający: Kacper Komar, Jakub Kopacz

przyjmujący: Jakub Baranowski, Wiktor Borkowski, Przemysław Czado, Christian Sheaffer (USA)

atakujący: Jakub Dobrolubow, Kevin Janzen (Niemcy)

środkowi: Yaroslav Chausov (Ukraina), Bartłomiej Dorosz, Jakub Lewandowski, Filip Pietrzyk

libero: Dawid Bulira, Filip Popiwczak.

Trener: Marcin Lubiejewski

asystent: Borys Ryczek.