Dziewiąte miejsce Michalaka na ME

Michalak po eliminacjach grupowych został najwyżej rozstawiony w głównej drabince. W 1/32 finału pokonał Yehonathana Lambreya Messika z Izraela 15:12, w kolejnej rundzie pokonał Szweda Iana Backstroema 15:9, a w walce o ćwierćfinał uległ Hiszpanowi Alvaro Fernandezowi Callei 8:15.

Mateusz Antkiewicz (AZS AWF Katowice), brązowy medalista ME z 2023 roku, zajął 47. miejsce po porażce z doświadczonym Włochem Andreą Santarellim 14:15. W 1/32 finału odpadli też Piotr Urban (AZS AKF Kraków) i Jan Socha (PKSzerm. Warszawa), plasując się - odpowiednio - na 63. i 64. pozycji.

Urban przegrał z mistrzem olimpijskim z Paryża, Węgrem Mate Tamasem Kochem 9:12, a Socha uległ 9:15 pochodzącemu z Kuby Belgowi Neisserowi Loyoli, późniejszemu brązowemu medaliście.

Triumfował Simone Mencarelli, który w finale pokonał Izraelczyka Alona Sarida 15:12. 23-letni Włoch odniósł największy sukces w karierze, a wcześniej w tym sezonie pięciokrotnie był na podium zawodów Pucharu Świata, ale nigdy nie wygrał.

W turnieju szablistek najlepiej z czterech Polek zaprezentowała się Zuzanna Cieślar (Zagłębiowski KS Sosnowiec). Ubiegłoroczna wicemistrzyni globu rozpoczęła zmagania od 1/16 finału, ale odpadła po przegranej z Aliną Komaszczuk 11:15 i zajęła 21. miejsce. Ukrainka sięgnęła później po brązowy medal.

Pozostałe Biało-Czerwone zakończyły udział w turnieju na 1/32 finału. Julia Cieślar (ZKS Sosnowiec) była 33. po porażce z występującą pod flagą neutralną Rosjanką Olgą Nikitiną 7:15, 37. lokatę zajęła Maria Więckiewicz (UKS Szabla Ząbki), którą wyeliminowała Włoszka Michela Battiston (4:15), a na 46. sklasyfikowano Angelikę Wątor (ZKS Sosnowiec), która przegrała cztery z pięciu walk grupowych i nie awansowała do fazy pucharowej.

Mistrzynią Europy została Lucia Martin-Portugues, która w finale Rosjankę Janę Jegorian 15:13. 35-letnia Hiszpanka miała już brąz imprezy tej rangi sprzed dwóch lat. Z kolei Jegorian, dwukrotna mistrzyni olimpijska i świata, wywalczyła piąty w karierze medal ME.

W środę do walki o medale w turniejach indywidualnych przystąpią florecistki i szabliści.

Wyniki:

- szabla kobiet

półfinały



Lucia Martin-Portugues (Hiszpania) - Alina Komaszczuk (Ukraina) 15:7

Jana Jegorian (sportowiec neutralny) - Toscane Tori (Francja) 15:9

finał



Martin-Portugues - Jegorian 15:13

- szpada mężczyzn

półfinały



Simone Mencarelli (Włochy) - Conrad Kongstad (Dania) 15:14

Alon Sarid (Izrael) - Neisser Loyola (Belgia) 14:13

finał



Mencarelli - Sarid 15:12

PAP