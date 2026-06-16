Efektownie zadebiutował w PlusLidze! Decyzja Asseco Resovii nie może dziwić

Danny Demyanenko (rocznik 1994) pochodzi z Toronto. W czasie studiów grał w drużynie McMaster Marauders. W 2017 roku rozpoczęła się jego przygoda w Europie - grał we Francji (Spacer's Toulouse Volley 2017-20, Montpellier Volley 2020-24, z którym wywalczył mistrzostwo kraju), a później sezon spędził we Włoszech (Yuasa Battery Grottazzolina).

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W 2025 roku trafił do Asseco Resovii i w barwach tego klubu zaliczył udany debiut w rozgrywkach PlusLigi. Co prawda rzeszowianie nie zdołali wywalczyć medalu, zajęli czwarte miejsce, ale Demyanenko prezentował się zwykle bardzo dobrze. Rozegrał 33 mecze, w których zdobył łącznie 306 punktów. Aż 70 punktów uzyskał blokiem, co dało mu trzecie miejsce w rankingu najlepiej blokujących siatkarzy ligi. W kolejnym sezonie nadal będzie zawodnikiem Resovii.

"Danny Demyanenko świetnie odnalazł się w Rzeszowie i nigdzie się nie wybiera" – poinformował klub w mediach społecznościowych.