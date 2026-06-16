Fornal trzyma kciuki za Maję Chwalińską. Oto, co powiedział

Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę na Wimbledon. Organizatorzy turnieju oficjalnie poinformowali o tym we wtorek. Polka ma za sobą znakomite tygodnie, ponieważ doszła do finału Roland Garros i zrobiło się o niej głośno na całym świecie.

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Reprezentant Polski w siatkówce Tomasz Fornal wyznał, że oglądał ostatni mecz Polki z Mirrą Andriejewą.

- Mocno kibicowałem, fantastyczna historia. Troszkę się tym zainteresowałem i z tak dalekiego miejsca w rankingu zaliczyć taki awans to fantastyczna sprawa. Cała Polska tym żyła, wspierała ją. Teraz jej kariera wystrzeliła, trzymam kciuki za wszystkich tenisistów. Niech polski sport się rozwija - tłumaczył w rozmowie z Polsatem Sport.

28-latek ma nadzieję, że w przyszłości dojdzie do konfrontacji Chwalińskiej z Igą Świątek.

- Widziałem, że są bliskimi przyjaciółkami - rozpoczął. - Sądzę, że finał Wimbledonu czy innego poważnego turnieju z ich udziałem byłby nie lada gratką dla polskich kibiców - powiedział.

- Nie dość, że wygrałaby Polka, więc nie byłoby stresu związanego z wynikiem, to jeszcze moglibyśmy oglądać fantastyczne widowisko. Do tej pory nie mieliśmy okazji oglądać dwóch Polek w finale tak dużego turnieju, więc być może kiedyś będziemy świadkami takiego wydarzenia - podsumował.

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HP, Polsat Sport