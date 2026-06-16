"Historyczna wtopa". Urban nie gryzł się w język po tym, co zrobiła Hiszpania

Hiszpanie przeważali przez większość meczu, ale ich dominacja nie przekładała się na stuprocentowe okazje strzeleckie. Kabowerdeńczycy umiejętnie bronili dostępu do własnej bramki, a ich taktyka przyniosła skutek.

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- Wielka wpadka, historyczna wtopa - tak mówi się w Hiszpanii. To nie był mecz, w którym reprezentacja miała pecha. Ona po prostu zagrała nudną tiki takę - ocenił Piotr Urban.



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- Tak wygląda Hiszpania, kiedy nie ma skrzydłowych. Ten zespół z Yamalem i Williamsem w formie jest zupełnie inny - dynamiczny, przebojowy, skuteczny. W przeciwnym wypadku dzieje się to, co widzieliśmy przeciwko Republice Zielonego Przylądka - wyjaśnił.



Jak dodał Urban, selekcjoner Hiszpanii znalazł się po niespodziewanym remisie pod ostrzałem ze strony mediów.



- Trener Luis De La Fuente mierzy się teraz z krytyką. Nie jest ona gigantyczna, ale na pewno nie brakuje uwag i zastrzeżeń. Nikt nie spodziewał się, że Hiszpania zagra aż tak słabo - podkreślił ekspert.



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