Hubert Hurkacz - Daniel Altmaier. Kiedy mecz ATP w Halle? O której godzinie?

Tenis

Hubert Hurkacz - Daniel Altmaier to mecz drugiej rundy turnieju ATP w Halle. Kiedy mecz Hurkacz - Altmaier w ATP w Halle? O której godzinie? Sprawdźcie poniżej.

Hubert Hurkacz podczas meczu tenisowego, w białej koszulce i granatowej czapce z daszkiem, wykonuje uderzenie rakietą.
fot: PAP
Hubert Hurkacz

Hurkacz przystępował do rywalizacji w Halle po nieudanych występach we French Open oraz w 's-Hertogenbosch. Zmagania w Niemczech Polak rozpoczął jednak od pewnego zwycięstwa nad Andriejem Rublowem 6:3, 6:2.

 

Daniel Altmaier na etapie pierwszej rundy odprawił z kolei Nikoloza Basilaszwilego 7:5, 6:4. Wcześniej Niemiec również nie notował wybitnych wyników - odpadał w pierwszych meczach Rolanda Garrosa oraz turnieju w Stuttgarcie.

 

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Do tej pory obaj zawodnicy mierzyli się ze sobą dwukrotnie. W obu przypadkach Hurkacz triumfował bez straty seta.

Kiedy mecz Hubert Hurkacz - Daniel Altmaier w ATP w Halle?

Mecz drugiej rundy turnieju ATP w Halle pomiędzy Hubertem Hurkaczem a Danielem Altmaierem odbędzie się w środę, 17 czerwca. Organizatorzy turnieju ogłosili, że tenisiści wyjdą na Schauinsland-Reisen Court jako trzeci w kolejności od 11:30.

ŁO, Polsat Sport
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ATPATP W HALLEDANIEL ALTMAIERHUBERT HURKACZTENISTURNIEJE ATP I WTA
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