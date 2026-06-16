Hurkacz przystępował do rywalizacji w Halle po nieudanych występach we French Open oraz w 's-Hertogenbosch. Zmagania w Niemczech Polak rozpoczął jednak od pewnego zwycięstwa nad Andriejem Rublowem 6:3, 6:2.

Daniel Altmaier na etapie pierwszej rundy odprawił z kolei Nikoloza Basilaszwilego 7:5, 6:4. Wcześniej Niemiec również nie notował wybitnych wyników - odpadał w pierwszych meczach Rolanda Garrosa oraz turnieju w Stuttgarcie.

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Do tej pory obaj zawodnicy mierzyli się ze sobą dwukrotnie. W obu przypadkach Hurkacz triumfował bez straty seta.

Kiedy mecz Hubert Hurkacz - Daniel Altmaier w ATP w Halle?

Mecz drugiej rundy turnieju ATP w Halle pomiędzy Hubertem Hurkaczem a Danielem Altmaierem odbędzie się w środę, 17 czerwca. Organizatorzy turnieju ogłosili, że tenisiści wyjdą na Schauinsland-Reisen Court jako trzeci w kolejności od 11:30.

ŁO, Polsat Sport