Polski tenisista udanie rozpoczął zmagania w niemieckim turnieju. W swoim pierwszym meczu w świetnym stylu pokonał rozstawionego z numerem "8" Andrieja Rublowa. Jego rywal wygrał zaledwie pięć gemów.

Teraz przed Hurkaczem mecz z reprezentantem gospodarzy. Altmaier, który otrzymał od organizatorów "dziką kartę", ograł w pierwszej rundzie Gruzina Nikoloza Basilaszwiliego 7:5, 6:4.

Hurkacz grał z Altmaierem dwukrotnie - za każdym razem wygrywał bez straty seta.

Polak spadł ostatnio na 103. miejsce w światowym rankingu, ale na trawie, a zwłaszcza w Halle, zawsze czuł się świetnie. W 2022 roku triumfował w tej imprezie, a dwa lata temu dotarł do finału, w którym uległ Włochowi Jannikowi Sinnerowi. Po ograniu Rublowa wiadomo, że Hurkacz wróci do TOP100 rankingu ATP.

Hubert Hurkacz - Daniel Altmaier. Wynik meczu. Kto wygrał Hurkacz - Altmaier w Halle?

Jaki był wynik meczu Hurkacz - Altmaier? O tym, kto wygrał Hurkacz - Altmaier w Halle, przekonamy się w środę 17 czerwca. Wtedy wynik meczu pojawi się w tekście.