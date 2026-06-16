Hurkacz - Rublow. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Hurkacz - Rublow w Halle?

Hubert Hurkacz kontynuuje sezon na kortach trawiastych. Po porażce w pierwszej rundzie w 's-Hertogenbosch, Polak przystąpił do turnieju rangi ATP 500 w Halle.

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103. na świecie Wrocławianin w Niemczech startuje dzięki zamrożonemu rankingowi. W 1/16 finału jego przeciwnikiem jest 13. na liście ATP Andriej Rublow. Rosjanin został rozstawiony z numerem 8.

W przeszłości Hurkacz triumfował w całych zmaganiach w Halle. W 2022 roku pokonał w finale Rosjanina Daniiła Miedwiediew. Dwa lata później uległ w starciu o tytuł Włochowi Jannikowi Sinnerowi.

Hurkacz - Rublow. Wynik meczu. Kto wygrał mecz?

Wynik meczu Hurkacz - Rublow poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Hurkacz - Rublow, poinformujemy tuż po ostatniej piłce tego starcia.

Polsat Sport